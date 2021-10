Tempo de leitura: 3 minutos

O mundo dos esportes, das apostas e dos cassinos parece sempre andar de mãos dadas, se inspirando mutuamente e contribuindo, dessa forma, para que os apaixonados pelas partidas esportivas e os jogos de azar encontrem uma linha transversal nessas atividades. Muitos esportes já viraram tema de caça-níquel e o Rugby foi um deles. Compreenda a importância da modalidade no Brasil e saiba como esta virou temática de slot.

Futebol, tênis, futebol americano, basquetebol e rugby são algumas das modalidades que já ultrapassaram suas quadras e entraram no mundo dos jogos digitais, tanto para console como nos próprios cassinos virtuais.

A interligação de temáticas em vários setores é visível pela intensa procura que os fãs fazem de um tema que lhes agrada. Isso acontece um pouco por todos os setores, incluindo com seriados e filmes que, depressa, acabam se tornando tema de produtos em lojas virtuais ou videogames.

O mundo dos esportes é também fortemente retratado em outros meios. Isso se verifica no merchandising dos times, onde camisetas ou até malas evocam o tema e mantêm o sonho dos esportes além de suas partidas.

O Rugby já é e continua a se tornar uma das modalidade de destaque no Brasil, ainda que sua popularidade na Europa, na Nova Zelândia e na Austrália seja maior ainda. À medida que o interesse pela modalidade foi crescendo, novas plataformas que evocam este jogo começaram a destacá-lo.

Hoje, por isso mesmo, além dos 80 minutos das partidas na quadra, os torcedores dessa modalidade podem encontrar momentos de prazer relacionados com Rugby em outras plataformas, incluindo em alguns cassinos online, onde existem slots sobre a temática.

Venha conhecer uma das slots que foi inspirada nessa modalidade e perceber o que motivou sua criação, ao mesmo tempo que descobre o impacto (cada vez maior) dessa modalidade no Brasil.

Como o Rugby virou caça-níquel

Um dos principais criadores de jogos para as plataformas de jogos de azar online – a Microgaming – foi a primeira a transportar as emoções do Rugby para o mundo dos cassinos virtuais.

O primeiro jogo de caça-níqueis inspirado na modalidade foi Rugby Star, sendo que a principal motivação para criá-lo foi, na altura, o fato de se estar bem perto de um dos maiores eventos esportivos da modalidade: a Copa do Mundo de Rugby.

O caça-níquel acabou sendo destacado por seus gráficos e sua temática, sendo um grande sucesso já desde seu lançamento, em 2015. Os jogadores que joguem essa slot podem aproveitar 5 rolos e 243 linhas. Acima de tudo, podem aproveitar os recursos especiais do jogo e garantir entrada no mundo da sua modalidade favorita, enquanto jogam jogos de cassino.

Outros sinais do interesse do Brasil no rugby

O povo brasileiro está cada vez mais interessado no Rugby, apesar de a modalidade apenas ter entrado no país no século XIX, por influência britânica.

Menos procurada do que o futebol – que, como sabemos é o esporte predileto dos brasileiros e rende, até, ao país, o título de “país do futebol” – essa modalidade começa a ser cada vez mais procurada, sendo que se notou, principalmente nos mais jovens, uma maior procura por esse esporte depois de 2015.

Recentemente, numa partida contra o Uruguai, o Brasil perdeu a chance de conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2023. Ainda assim, a simples possibilidade de conquistar esse lugar também motivou um maior interesse entre os brasileiros, tanto nas partidas quanto nas apostas online esportivas nessa modalidade.

Todos esses processos de proximidade com o Rugby nos dizem que, cada vez mais, os brasileiros estão se rendendo à modalidade e buscando novos meios para usufruir da temática, mesmo fora da quadra.