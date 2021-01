Tempo de leitura: 1 minuto

Os últimos dois dias foram de muita ação no rugby japonês, que viveu dois de seus eventos mais tradicionais: as finais de seus campeonatos escolar e universitário.

Criado em 1917, o Campeonato Escolar (High School) Japonês reúne anualmente os campeões dos 47 campeonatos regionais de colégios do país. A grande final de 2021 representou a 100ª edição do torneio e foi realizada no estádio que tradicionalmente recebe o evento, o Hanazono, em Osaka. Campeão também em 2020, Toin Gakuen, de Yokohama, ergueu de novo o troféu ao vencer Kyoto Seisho por 32 x 15 nesse sábado.

Já na segunda-feira, os olhares estiveram em Tóquio para a decisão do título do 57º Campeonato Universitário Japonês. Campeão de 2020 e maior campeão universitário do país, Waseda (de Tóquio, um dos times mais antigos do país, fundado em 1918) foi derrotado por Tenri, da cidade de Nara, em jogaço de 55 x 2. Foi o primeiro título nacional de Tenri, cujo time nasceu em 1925.