ARTIGO COM VÍDEOS – Rússia e Geórgia abriram com vitórias as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 neste sábado, em jogos válidos também pelo Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”). Os Ursos russos venceram em casa a Romênia por 18 x 13, ao passo que os Lelos georgianos derrotaram os Lobos portugueses em Lisboa por 29 x 16.

O primeiro jogo foi da Rússia, em Sochi, com direito a público nas arquibancadas. A partida inaugurou uma nova taça entre os dois países: a Kiseleff Cup, em homenagem a Pavel Kiselyov (Kiseleff), general russo do século XIX que lutou contra o Império Turco-Otomano e foi importante no início da unificação da Romênia.

A Rússia soube bater de frente com a Romênia no jogo de contato e arrancou nada menos que 6 penais para Gaisin garantir o triunfo dos Ursos. Dumitru fez o único try do jogo para os romenos – insuficiente.

Já Portugal começou muito forte seu jogo contra a Geórgia, com Samuel Marques chutando certeiramente dois dos primeiros três penais para os Lobos, colocando 6 x 0 no placar. Os Lelos, no entanto, reagiram com tries de Modebadze e Bregvadze e foram deixando claro que no jogo de contato, como sempre, prevaleceriam.

Os Lobos souberam aproveitar cartão amarelo contra a Geórgia e Rodrigo Marta marcou o try dos portugueses, em jogada inteligente de Marques, para levar Portugal em vantagem ao intervalo (13 x 10).



Contudo, o segundo tempo foi georgiano, garantindo o triunfo no físico. Melikidze fez o try da virada logo na volta, ao passo que Mamukashvili – aprovaitando amarelo contra os Lobos – e Jalagonia – no finzinho, negando o bônus defensivo aos portugueses – marcaram os tries necessários à vitória dos Lelos.

🇵🇹v🇬🇪 | @GeorgianRugby close out the game with a final try of the game after a cracking encounter in Lisbon. (16-27)#REC2021 #PORvGEO pic.twitter.com/Ks7Cb0uyhP — Rugby Europe (@rugby_europe) March 6, 2021

Portugal receberá a Romênia no dia 13, ao passo que a Geórgia visitará no dia 14 a Espanha. A Rússia terá folga no próximo fim de semana.

18 13

Rússia 18 x 13 Romênia, em Sochi

Árbitro: Shota Tevzadze (Geórgia)

Rússia

Penais: Gaisin (6)

Romênia

Try: Dumitru

Conversão: Vlaicu (1)

Penais: Vlaicu (2)

16 29

Portugal 16 x 29 Geórgia, em Lisboa

Árbitro: Gianluca Gnecchi (Itália)

Portugal

Try: Marta

Conversão: Marques (10

Penais: Marques (3)

Geórgia

Tries: Modebadze, Bregvadze, Melikidze, Mamukashvili e Jalagonia

Conversões: Matiashvili (2)

🇵🇹v🇬🇪 | Right then, next up in game 2 we have @PortugalRugby v @GeorgianRugby! Here is how the two teams line-up. Kick off 4pm CET

📺https://t.co/ZJN8XH1vsj pic.twitter.com/PBYQR4lrY4 — Rugby Europe (@rugby_europe) March 6, 2021

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 5 Rússia 1 4 Romênia 1 1 Espanha 0 0 Bélgica/Países Baixos* 0 0 Portugal 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;