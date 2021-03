Tempo de leitura: 1 minuto

No ano passado, a Federação Russa de Rugby confirmou seu interesse de se candidatar a sede da Copa do Mundo de Rugby para as edições 2027 e 2031, tendo apoio do governo do país.

No entanto, nesta semana, o diretor da entidade, Stanislav Druzhinin, confirmou que o país está impedido de sediar a competição, após receber comunicado do World Rugby confirmando a quesão. Em 2020, a WADA – a Agência Mundial Anti-Doping – aplicou suspensão à Rússia, impedindo seus atletas de participarem de competições esportivas por quatro anos após escândalo de doping envolvendo o governo do país. A punição, contudo, abre a possibilidade de que os atletas russos que nunca foram flagrados por doping possam participar das competições com uma bandeira neutra. Em dezembro, todavia, a Corte Arbitral do Esporte decidiu pela redução da suspensão, aplicando punição de apenas dois anos ao país.

O problema para a Rússia é que a eleição para as sedes das Copas do Mundo de Rugby de 2027 e 2031 ocorrerá em 2022, enquanto o país estará ainda cumprindo suspensão. Entre outros impedimentos, os russos não poderão nesse período entrar em pleitos para sediarem competições.

Com isso, a Austrália, até o momento, é a única candidata a receber a Copa do Mundo de 2027.