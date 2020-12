Tempo de leitura: 1 minuto

A Federação Russa de Rugby (RUR) e a Federação Asiática de Rugby (Asia Rugby) anunciaram um memorando de colaboração, com as duas entidades planejando ações conjuntas em prol do desenvolvimento do rugby na região.

A Rússia é filiada à federação europeia (Rugby Europe) e joga competições europeias, mas mais de 70% do território do país está na Ásia, sendo que os dois maiores clubes russos são asiáticos, localizados na Sibéria: Enisei e Krasny Yar.

Um dos planos é a criação em 2021 da Asia Rugby Club 7s Champions Cup, um campeonato asiático de clubes para o sevens, que teria a Rússia como sede. O torneio poderia levar à criação de uma Champions Cup asiática para rugby XV no futuro.