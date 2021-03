Tempo de leitura: 5 minutos

Começam nesse sábado as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa. São 7 países lutando por 2 vagas diretas no Mundial e 1 vaga na Repescagem. Rússia contra Romênia e Portugal versus Geórgia abrem as disputas, com jogos ao vivo na Rugby Europe TV.

Como serão as Eliminatórias na Europa?

Por conta da pandemia, as Eliminatórias na Europa estão restritas ao países que disputam no momento o Rugby Europe Championship (“Six Nations B”). Com isso, Geórgia, Rússia (que estiveram no Mundial 2019), Romênia (que jogou todos os Mundiais até 2015), Portugal (que jogou o Mundial 2007) e Espanha (que jogou o Mundial 1999) estão no páreo pelas vagas.

Resta saber quem será o 6º participante apenas. A Bélgica, última colocada do Championship de 2020, encarará uma repescagem contra os Países Baixos (a Holanda, campeã do Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”). O jogo deveria ter ocorrido já, mas, por conta da situação sanitária da Bélgica, foi adiado para maio (data a confirmar). Com isso, belgas ou holandeses terão todos os seus jogos de 2021 pelo Championship entre julho e novembro.

Sem dúvida, a Geórgia é a grande favorita à primeira colocação, tendo sido campeã de 9 das últimas 10 edições do Rugby Europe Championship. A luta pelo 2º e 3º lugares, no entanto, promete muito, com grande equilíbrio entre Espanha (17ª do Ranking Mundial) Romênia (19ª), Portugal (20º) e Rússia (21ª). Os russos foram à última Copa do Mundo, mas apenas porque romenos e espanhóis perderam pontos na classificação por uso irregular de atletas. Ambos querem apagar o “papelão” de 2018 para voltarem ao Mundial, mas os russos vivem momento de investimentos crescentes no rugby e prometem serem mais competitivos do que em 2017-18.

A Espanha conta com atletas vindos do rugby francês, enquanto a Romênia, apesar de viver em crise, ainda conta com uma liga profissional que garante bom nível. Já Portugal deixou para trás o ostracismo do “Six Nations C” para voltar a ser competitivo, graças a uma forte categoria de base e a bons nomes vindos do rugby francês. Com isso, os Lobos voltaram a serem reais candidatos a classificação. Por fim, belgas e holandeses devem ser coadjuvantes nessa disputa.

Fórmula de disputas

As Eliminatórias serão a soma das edições 2021 e 2022 do Rugby Europe Championship, garantido jogos de ida e volta. Com isso, todos os 6 times se enfrentarão uma vez em 2021, com parte dos jogos em março e parte entre junho, julho e novembro. Em 2022, as partidas deverão ser todas em fevereiro e março, concluindo o sistema de turno e returno.

Os 2 primeiros colocados na soma de 2021 e 2022 terão vagas diretas na Copa do Mundo. Já o terceiro colocado terá vaga na Repescagem Mundial, que ocorrerá no fim de 2022, valendo a última vaga no Mundial. Participarão da Repescagem, além do time europeu, o 3º colocado das Américas, o 2º colocado da África e uma equipe de Ásia ou Oceania.

O campeão europeu se classificará como “Europa 1”, garantindo vaga no Grupo C para encarar Gales, Austrália, Fiji e o vencedor da Repescagem. Já o vice se classificará como “Europa 2” e cairá no Grupo B, onde também estão África do Sul, Irlanda, Escócia e o vencedor do duelo entre o campeão da Ásia e o vice da Oceania.

Veja os grupos completos da Copa do Mundo de 2023 ao final deste artigo.

O que esperar da 1ª rodada?

O primeiro jogo do dia opõe Rússia e Romênia em Sochi. Trata-se de um duelo direto por classificação, com a vantagem nas mãos dos Ursos russos. A Romênia fez um 2020 muito fraco (apenas 1 vitória em 4 jogos) e precisa reagir, mas a Rússia também não brilhou depois da Copa do Mundo, com apenas 2 vitórias em 5 jogos (entre elas, vitória em casa sobre os romenos). A última vitória romena em solo russo foi em 2017.

Na sequência, Portugal recebe a Geórgia, com amplo favoritismo para os georgianos. Será a primeira vez que Portugal recebe em solo português a Geórgia desde 2016, uma vez que o último duelo, em 2019, foi em Paris, por opção da federação portuguesa. Portugal não vence a Geórgia desde 2005, mas os Lobos vivem bom momento após duas contundentes vitórias sobre o Brasil e contam com atletas vindos do rugby profissional francês. Os Lelos georgianos seguem com um elenco repleto de nomes fortes que atuam no rugby francês, com 5 convocados oriundos do Top 14 francês e 1 da Premiership inglesa em seu poderoso pack.

*Horários de Brasília

06/03 – 09h00 – Rússia x Romênia, em Sochi – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Shota Tevzadze (Geórgia)

Histórico: 25 jogos, 17 vitórias da Romênia, 7 vitórias da Rússia e 1 empate. Último jogo: Rússia 32 x 25 Romênia, em 2020 (Rugby Europe Championship);

06/03 – 12h00 – Portugal x Geórgia, em Lisboa – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Gianluca Gnecchi (Itália)

Histórico: 21 jogos, 15 vitórias da Geórgia, 4 vitórias de Portugal e 1 empate. Último jogo: Portugal 24 x 39 Geórgia, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Restante do Calendário:

13-14/março – Espanha x Geórgia

13-14/março – Portugal x Romênia

20-21/março – Rússia x Geórgia

20-21/março – Romênia x Espanha

27-28/março – Geórgia x Romênia

27-28/março – Portugal x Espanha

26-27/junho – Geórgia x Bélgica/Holanda

03-04/julho – Espanha x Rússia

03-04/julho – Romênia x Bélgica/Holanda

10-11/julho – Bélgica/Holanda x Portugal

17-18/julho – Bélgica/Holanda x Espanha

17-18/julho – Rússia x Portugal

06-07/novembro – Bélgica/Holanda x Rússia

Seleção Jogos Pontos Espanha Geórgia Portugal Romênia Rússia Bélgica/Países Baixos*

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

Histórico:

País Títulos Rugby Europe Anos Títulos FIRA* Geórgia 12 2001, 2007-08, 2008-09, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020 - Romênia 5 2000, 2001-02, 2005-06, 2010 e 2017 5 Portugal 1 2003-04 0 França - - 25 Itália - - 1

*Até os anos 90 a competição era chamada de Troféu da FIRA e contava também com França, Itália, Marrocos e Tunísia, hoje ausentes. A partir de 2000 o Troféu da FIRA se tornou a competição europeia atual.

Grupos da Copa do Mundo de 2023