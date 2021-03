Tempo de leitura: 1 minuto

No último dia 8 de março, em celebração à Semas na Internacional das Mulheres, o Clube e Escola de Rugby Samambaia lançou um projeto dedicado ao Rugby Feminino, com a criação de um GT que será formado por mulheres das mais diversas áreas, que poderão contribuir com suas experiências e visões para construir um Plano Político-Pedagógico dedicado ao desenvolvimento do Rugby Feminino, à Igualdade no Esporte e ao empoderamento de mulheres que vivem nas diversas comunidades que a organização está presente.

Permeando em diversos eixos temáticos – nas esferas esportivas, pedagógicas, de políticas sociais e temas transversais –, o Grupo de Trabalho irá debater e sistematizar estratégias para tratar das seguintes (mas não somente destas) questões:

· Como aumentar a participação e a igualdade das mulheres no Esporte?

· Como potencializar para que mais mulheres ocupem cargos de liderança em seus ambientes e como isso poderia ser replicado no sistema esportivo, por exemplo em clubes, associações, federações, confederações, comissões públicas, etc.?

· Quais são as características, as peculiaridades e como planejar treinamentos particulares para o desenvolvimento do Rugby Feminino ao longo da vida?

· Como podemos utilizar o Rugby como aliado ao tratar de temas transversais no ambiente escolar – tais como gênero, sexualidade, diversidade e violência?

· A curto, médio e longo prazo, quais ferramentas e estratégias podemos definir em nossa organização para potencializar o avanço do Rugby Feminino e o empoderamento das mulheres nas comunidades que atuamos?

Todas as interessadas podem conferir mais detalhes e fazer suas inscrições como voluntárias para participar do grupo em: rugby.ong.br/feminino.