ARTIGO COM VÍDEOS – Em Auckland, na Nova Zelândia, o XV feminino foi destaque neste sábado com as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 retornando. Samoa e Tonga duelaram pela vaga da Oceania na Repescagem Mundial das Eliminatórias e o resultado foi o esperado: vitória samoana.



Com mais história na categoria, Samoa fez valer seu favoritismo e venceu por 40 x 00, em jogo de 5 tries para o time azul. Com o resultado, Samoa jogará no ano que vem por uma vaga na Copa do Mundo. Além das samoanas, participarão da Repescagem um time europeu (a definir), um time asiático (a definir) e o vencedor do duelo entre Quênia e Colômbia. Tonga está eliminada.

Samoa scores another try to Marilyn Live! They now lead by 18-0.

🏆 A spot in the final qualification tournament at the RWC 2021 on the line!

[Geo-blocked in New Zealand]#EqualPlayingField #OceaniaRugby #TONvSAM pic.twitter.com/Hkfek1NFEl

— Oceania Rugby (@oceaniarugby) November 14, 2020