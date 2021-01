Tempo de leitura: 1 minuto

Santa Bárbara d’Oeste sediou nos dias 16 e 17 o “Camp Rugby League”, evento de treinamento e aprimoramento da modalidade. As atividades ocorrem no Centro Esportivo Municipal “João Ometto, Jardim Alfa. No sábado (16), o treino ocorreu das 8 às 18 horas, já no domingo (17) aconteceu entre 8 e 12 horas. Participam do evento integrantes de equipes da região e para confirmar presença foi exigido a apresentação de teste atual com resultado negativo de Covid-19, além de um rígido protocolo de segurança conforme legislação, segundo os organizadores.

O Rugby League tem como diferencial a disputa contando com 13 atletas em cada time. O “Camp” contará com a participação do Raiders São Paulo, time que disputará o Campeonato Brasileiro da modalidade nesta temporada. O técnico da equipe Thiago Navarro também prestigiou o evento. Outra participação importante é do treinador da Seleção Brasileira, Manu Júnior Faalalo, diversos atletas da Seleção estarão no evento, sendo cinco deles de Santa Bárbara d’Oeste. As atividades deste fim de semana integram a preparação para disputa do Brasileiro 2021.

Confira a programação:

Treino habilidades (passe, tackle, play, the ball, offload)

Jogos em espaços reduzidos

Apresentação do sistema de jogo teórico

Vivência prática

Padrão de defesa teórico

Vivência prática

Padrão de ataque teórico

Vivência prática

Jogo treino

Revisão

Aquecimento

Jogo

- Continua depois da publicidade -

O 1º Camp Rugby League de Santa Bárbara d’Oeste conta com a organização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), em parceria com a Iron Works Academia.