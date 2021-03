Tempo de leitura: 2 minutos

Na manhã da próxima terça-feira, 30, o São José participará de uma ação voluntária em prol do Fundo Social dos São José dos Campos. Atletas da equipe Masculina e Feminina irão auxiliar na montagem dos kits de emergência que serão destinados às entidades sociais cadastradas.

Seguindo todas as recomendações para evitar o contágio, a ação será no Centro de Distribuição do Fundo Social de São José dos Campos, localizado no interior do Parque Roberto Burle Max (Parque da Cidade) no qual atletas e representantes do São José Rugby ajudarão na montagem de kits. Jonatas Santos será um dos jogadores voluntários e destacou a importância dessa ação:

“Participar de ações como essa, é a forma que conseguimos auxiliar famílias necessitadas, neste período complicado que estamos enfrentando. O voluntariado é algo que já está enraizado no rugby. Na nossa modalidade é ressaltado valores como a solidariedade ao próximo e o respeito às vidas dentre outros” aponta Jonatas.

- Continua depois da publicidade -

No início do ano de 2020, o São José também apoiou na montagem e distribuição de kits emergenciais para famílias carentes atingidas pela pandemia. Atualmente, o Fundo Social de São José dos Campos participa de duas campanhas de arrecadação de alimentos, entre elas, a realizada pela Prefeitura: “Vacina salva vidas. Sua doação também.”

Campanha

A campanha de arrecadação de alimentos “Vacina salva vidas. Sua doação também” começou na última quarta-feira (24). O objetivo é incentivar as pessoas a doarem um quilo de alimento não perecível quando vão tomar a vacina contra a covid-19. A doação vale para todos, mesmo aqueles que ainda não se imunizaram. Para o Fundo Social, o voluntariado é essencial para a ampliação do atendimento às famílias necessitadas. “E você? Já estendeu seu braço para ajudar alguém hoje?”.

O Fundo Social possui mais de cem entidades sociais cadastradas que cuidam de idosos, crianças e adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiências, entre outras.

O São José conta com o patrocínio de Sistema de Ensino Poliedro, DMCard, Vinac Consórcios e Sicoob Cressem. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Serviço

São José Rugby participa de Ação Voluntária em prol do Fundo Social

Data: 30/03/2021 (terça-feira)

Horário: 08h30 às 11h30

Local: Fundo Social de São José dos Campos (Av. Olivo Gomes, 100 – São José dos Campos)

Texto: São José Rugby