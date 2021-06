Tempo de leitura: 3 minutos

Sem margens para erro. Os Saracens conseguiram o retorno à Premiership, a 1ª divisão do Campeonato Inglês, ao conquistarem neste domingo o título do Championship, a segunda divisão, de modo irretocável. Vitória em dérbi de Londres contra o Ealing Trailfinders por nada menos que 57 x 15. A partida valeu como jogo de volta, após os Saracens vencerem na ida por implacáveis 60 x 00.



Ealing até teve o início dos sonhos marcando o primeiro try, mas o poderoso Saracens voou baixo e venceu o jogo com um total de 8 tries a 2. Os Saracens, tricampeões europeus e pentacampeões ingleses, foram rebaixados no ano passado apenas por conta de quebrarem o teto salarial da liga e, mesmo assim, mantiveram seus principais nomes, como Maro Itoje, Owen Farrell, Eliott Daly, Jamie George, Mako Vunipola e Billy Vunipola, da seleção inglesa, Sean Maitland, da seleção escocesa, ou Vincent Koch, da seleção sul-africana.



Com o retorno dos Saracens, a Premiership terá 13 participantes na próxima temporada, uma vez que não houve rebaixamento neste ano. Com o retorno à elite nacional, os Saracens ainda disputarão a próxima edição da Challenge Cup europeia.

