ARTIGO COM VÍDEOS – Dois gigantes vem dominando o rugby feminino nesta temporada na Inglaterra e na França.

No Premier 15s inglês, o fim de semana não teve rodada regular, com a liga marcando duas partidas atrasadas para finalmente acontecer. O Saracens seguiu brilhando ao fazer 47 x 18 sobre o Sale Sharks, abrindo frente na liderança, ao passo que o Gloucester atropelou o lanterna Durham, que segue sem vencer: 74 x 07.



Já na segunda fase do Top 16 francês, o duelo entre o atual campeão Montpellier e o Blagnac foi adiado pela pandemia, mas Toulouse e Clermont foram a campo e provaram seu crescimento no feminino, com destaque paras o Toulouse, que venceu o Bayonne por 19 x 00 e lidera sua chave. O Clermont segue na cola, ao triunfar sobre o Bordeaux, ao passo que o Lons finalmente venceu, passando pelo Rennes.





Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Saracens 47 x 18 Sale Sharks Women

Gloucester Hartpury 74 x 07 DMP Durham Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 14 62 Harlequins Londres 14 56 Loughborough Lightning Loughborough 14 53 Wasps FC Londres 13 46 Exeter Chiefs Exeter 14 44 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 14 35 Bristol Bears Bristol 14 22 Worcester Warriors Worcester 14 21 Sale Sharks Sale (Manchester) 14 10 DMP Durham Sharks Darlington 13 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais

Élite Top 16 – Campeonato Francês Feminino

2ª fase

Lons 20 x 13 Rennes

Bayonne 00 x 19 Toulouse

Romagnat Clermont 48 x 05 Stade Bordelais