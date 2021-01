Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse dia 16, o Saracens finalmente voltará a campo. Campeão inglês em 2011, 2015, 2016, 2018 e 2019 e campeão europeu em 2016, 2017 e 2019, o clube de Londres foi rebaixado em 2020 por quebra de teto salarial, sendo condenado a uma temporada na 2ª divisão, o Championship. No entanto, por conta da pandemia, o início do Championship foi marcado apenas para março.

Para evitar ficar ainda mais tempo inativo e para colocar em campo atletas que servirão a seleção inglesa em 2021, o Saracens fechou acordo com outros dois clubes do Championship, o Ealing Trailfinders, de Londres, e o Doncaster Knights, para um torneio de aquecimento entre os 3 clubes, a Trailfinders Challenge Cup (batizada em alusão ao principal patrocinador do Ealing). As datas são as seguintes:

16/01: Ealing Trailfinders x Saracens

23/01: Doncaster Knights x Saracens

30/01: Doncaster Knights x Ealing Trailfinders

06/02: Saracens x Ealing Trailfinders

13/02: Saracens x Doncaster Knights

20/02: Ealing Trailfinders x Doncaster Knights

O Saracens ainda revelou novo uniforme e patrocinadores, confirmando a mudança do nome de seu estádio – de Allianz Stadium para StoneX Stadium.

