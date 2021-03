Tempo de leitura: 2 minutos

Começou neste fim de semana o Championship inglês, a 2ª divisão do Campeonato Inglês. A competição foi reduzida para apenas 10 rodadas por conta da pandemia e já começou emocionante, com o todo poderoso Saracens, de Londres, rebaixado da Premiership, sofrendo derrota logo em sua estreia: 25 x 17 diante do Cornish Pirates. O tricampeão europeu já tinha perdido duas vezes na pré temporada para o Ealing Trailfinders e agora vai realmente ficando preocupado com a forma de seu time.

O Saracens não contou com seus atletas da seleção inglesa (Elliot Daly, Owen Farrell, Mako e Billy Vunipola, Jamie George, Maro Itoje) e eles realmente fizeram falta, com o Cornish Pirates virando o jogo no finzinho. Com 4 minutos para o fim, Rhodri Davies marcou o try da vitória histórica dos Pirates. A festa na cidade de Penzance, casa dos Pirates, foi ainda maior porque a vitória se deu no St. Piran’s Day, feriado “nacional” na Cornuália.

Cornuália? Cornish Pirates? St. Piran’s Day?

O Cornish Pirates é o grande clube de Cornwall (a Cornuália, em português), região que é o extremo sudoeste da Inglaterra. Isolada geograficamente, a Cornuália se distingue do restante da Inglaterra pela identidade celta. Antes de ser dominada pelos ingleses, a região falava “Cornish” (Cornuálio), língua de origem celta, próximo do galês, que ainda é falado por uma minoria dos habitantes da região. Cerca de 30% da população da Cornuália se considera “Cornish” antes de “Inglesa”, havendo um movimento na região que busca autonomia, almejando um status semelhante ao de Gales. No entanto, a Cornuália conta com apenas 570 mil habitantes.

O rugby é o esporte mais importante na Cornuália e o único clube profissional da região é o Cornish Pirates, baseado na cidade de Penzance. A seleção de rugby região da Cornuália também tem bastante história, tendo representado a Grã Bretanha nos Jogos Olímpicos de 1908, ganhando a medalha de ouro. Para além do rugby, a Cornuália é famosa pelo “Cornish Hurling”, jogo folclórico ainda disputado entre duas aldeias da região, e pelo “Cornish Wrestling”.



O St. Piran’s Day é o feriado que celebra “St Piran”, padroeiro da região. Por isso, o St. Piran’s Day, celebrado em 05 de março, é considerado o dia da celebração da identidade Cornuália – o equivalente ao “St. Patrick’s Day” na Irlanda.

Como será o Championship 2021?

O Championship começou apenas agora por conta da pandemia e, ao invés de 12 clubes, contará apenas com 11, uma vez que o London Scottish optou por não participar. Não haverá rebaixamento, uma vez que a terceira divisão foi cancelada.

Os 11 times se enfrentarão em turno único, com 10 partidas por clube. Os dois primeiros colocados disputarão a grande final em ida e volta, em maio, e o campeão será promovido à Premiership 2021-22.

Além de Cornish Pirates e Saracens, participam Ealing Trailfinders (de Londres), Jersey Reds (da ilha de Jersey), Bedford Blues, Doncaster Knights, Nottingham, Coventry, Ampthill, Hartpury College (de Gloucester) e Richmond (de Londres).