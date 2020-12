Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de clássicos em Gales! O PRO14 contou apenas com 3 partidas neste fim de semana. No sábado, dia 26, Gales parou para ver dois clássicos nacionais: as vitórias do Scarlets sobre os vizinhos e rivais do Ospreys e do Cardiff Blues sobre o Dragons. No domingo, foi a vez da Irlanda ver o Ulster manter sua invencibilidade e derrotar fora de casa o Connacht em dérbi nacional.

O superclássico irlandês Leinster versus Munster, o dérbi escocês Edinburgh contra Glasgow e o dérbi italiano Benetton versus Zebre foram adiados por conta da pandemia.

Ospreys (de Swansea) e Scarlets (de Llanelli) são vizinhos e os únicos galeses campeões celtas. O duelo, mesmo sem torcida, foi empolgante e terminou com vitória do Scarlets por 16 x 14. No primeiro tempo, Morgan-Williams marcou o try que colocava os Ospreys em vantagem. No entanto, os Scarlets reagiram no segundo tempo, tiveram mais posse de bola e marcaram o try da vitória aos 70′ com O’Brien.



Já em Newport, o Dragons recebeu o Cardiff Blues e perdeu por 13 x 12. Josh Turnbull fez o único try da partida e foi decisivo a favor dos Blues, aos 67′, fazendo jus ao domínio territorial de Cardiff.



No domingo, em Galway, no oeste da Irlanda, o Connacht caiu em casa diante do Ulster, que vai liderando a Conferência A com campanha impecável. 32 x 19 para o time de Belfast, que garantiu a vitória com 6 penais chutados por Ian Madigan. Na contagem dos tries, o Connacht foi melhor, 3 x 2, mas a indisciplina dos donos da casa foi determinante.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Dragons 12 x 13 Cardiff Blues

Ospreys 14 x 16 Scarlets

Connacht 19 x 32 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 9 42 Leinster Irlanda Dublin 7 35 Ospreys Gales Swansea 8 14 Dragons Gales Newport 7 14 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 9 Zebre Itália Parma 8 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 7 32 Scarlets Gales Llanelli 8 20 Connacht Irlanda Galway 7 19 Cardiff Blues Gales Cardiff 9 18 Edinburgh Escócia Edimburgo 7 10 Benetton Treviso Itália Treviso 7 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);