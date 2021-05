Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Ninguém segura. Neste sábado, os Crusaders se sagraram os melhores da Nova Zelândia pelo quinto ano seguido ao conquistarem o título do Super Rugby Aoteroa após vitória em casa sobre os Chiefs por 24 x 13. Festa em Christchurch, mais uma fez. Eles não cansam?



O primeiro tempo se provou determinante, com os Crusaders abrindo o placar com try de Sevu Reece logo aos 7′, após passe longo inteligente de Richie Mo’unga. Damian McKenzie descontou aos 15′ com penal para os Chiefs, mas os Crusaders eram melhor no início e anotaram o segundo try aos 16′, com Will Jordan apanhando chute rasteiro para o in-goal de David Havili.

Os Chiefs responderam aos 20′, em jogada após maul, que teve Nankivell desferindo lindo offload para McKenzie cruzar o in-goal. No entanto, os Crusaders acumularam mais posse de bola e território no primeiro tempo e falaram por último antes do intervalo com penal arrematado por Mo’unga. 15 x 10.

O segundo tempo começou perigoso para os donos da casa, com os ‘Saders sendo reduzidos a 13 homens por dois amarelos seguidos, a Reece e Taylor. McKenzie descontou com penal para os Chiefs, aos 59’, mas os visitantes foram simplesmente incapazes de capitalizarem sobre a vantagem numérica. A defesa dos ‘Saders foi brilhante e segurou o momento crítico do jogo sem sofrer tries. Mais do que isso Mo’unga ainda deu o recado com um drop goal certeiro para os donos da casa, que foi sentido como um verdadeiro golpe contra as pretensões dos Chiefs.

No fim, o desespero abateu o time visitante e Mo’unga ainda ganhou mais 2 penais para liquidar a partida e assegurar o título para os Crusaders. 24 x 13, números finais e 12º título na história do poderoso time de Christchurch.

A ação na Nova Zelândia, no entanto, não vai parar aqui, com os duelos entre neozelandeses e australianos pelo Super Rugby Trans Tasman começando na semana que vem.

24 13

Crusaders 24 x 13 Chiefs, em Christchurch

Árbitro: Ben O’Keeffe

Crusaders

Tries: Reece e Jordan

Conversões: Mo’unga (1)

Penais: Mo’unga (3)

Drop goals: Mo’unga (1)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Leicester Fainga’anuku, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Braydon Ennor;

Chiefs

Try: McKenzie

Conversão: McKenzie (1)

Penais: McKenzie (2)

15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Mitchell Brown, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Oliver Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Naitoa Ah Kuoi, 20 Zane Kapeli, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Rameka Poihipi, 23 Chase Tiatia;