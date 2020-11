Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, a recém criada Nations Cup teve sua partida de abertura com a Irlanda recebendo Gales, em partida sem público no Aviva Stadium. A Irlanda venceu sem maiores problemas por 32 x 09, impondo a sexta derrota seguida de Gales (semifinalista do Mundial 2019) sob o comando do novo treinador Wayne Pivac, que vai sofrendo grande pressão.



O jogo começou equilibrado com Sexton e Halfpenny trocando penais, mas a Irlanda logo assumiu protagonismo, tendo seu primeiro try impedido por Gales aos 14’em cima do in-goal. Porém, aos 23′, Quinn Roux rompeu a defesa vermelha em pick and go, cravando o primeiro try do duelo.

Com mais posse de bola e território, a Irlanda abriu 16 x 06 antes da pausa, com Sexton e Billy Burns (após Sexton se lesionar) chutando penais, enquanto Halfpenny respondeu para Gales. No último minuto, a Irlanda ainda perdeu chance de try com Porter não conseguindo apoiar bola que estava solta no in-goal, depois de lateral galês falho.

O segundo tempo começou com Cian Healy quase conseguindo outro try para os verdes. Halfpenny e Burns trocaram penais e Halfpenny ainda desperdiçou uma chance do lado vermelho. Gales foi incapaz na segunda etapa de criar espaços na defesa verde, com nomes como Caelan Dori, Ronan Kelleher e Peter O’Mahony em grande fase.

Apesar de um segundo tempo de poucas emoções, a Irlanda não deixou dúvidas sobre sua superioridade. Conot Murray adicionou dois penais para os verdes e, aos 80′, após scrum, Doris brilhou servindo o debutante ponta neozelandês James Lowe para o try final da partida. 32 x 09 e fim de papo.

No dia 21, a Irlanda enfrentará a Inglaterra em jogo potencialmente decisivo, ao passo que Gales duelará no mesmo dia com a Geórgia em partida que é de vitória obrigatória para o time de Wayne Pivac.

32 09

Irlanda 32 x 09 Gales, em Dublin

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Irlanda

Tries: Roux e Lowe

Conversões: Sexton (1) e Murray (1)

Penais: Sexton (2), Burns (2) e Murray (2)

15 Jacob Stockdale, 14 Hugo Keenan, 13 Chris Farrell, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Quinn Roux, 20 Will Connors, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls;

Gales

Penais: Halpenny (3)

15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Samson Lee, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 George North;