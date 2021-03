Tempo de leitura: 2 minutos

O time chileno profissional da SLAR, a liga sul-americana, teve boas notícias nesta semana. O Selknam terá seu material esportivo fornecido pela Umbro – uma primeira conquista fora de campo.

A equipe do técnico argentino Nicolás Bruzzoe teve ainda confirmada sua lista final de 30 jogadores para a competição. São 4 argentinos e 26 chilenos no grupo. Os argentinos são o segunda linha Santiago Portillo, o terceira linha Bautista Stavile, o scrum-half Patricio Baronio e o abertura Ignacio Albornoz. Entre os chilenos, Ramón Ayarza, com currículo no Top 14 francês, retornou ao país para jogar pelo Selknam.

Conoce a los 30 seleccionados que estarán dándolo todo en los próximos partidos #SLAR2021🔥 que se llevaran a cabo en los estadios de La Pintana en la RM y Elías Figueroa en Valpo. ⚫🔴⚪#TodosSomosSelknam #rugby #rugbychileno pic.twitter.com/ed7KzwWyA4 — SelknamRugby (@SelknamRugby) March 3, 2021