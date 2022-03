Tempo de leitura: 2 minutos

O rugby chileno estava em euforia desde a vitória sobre o Canadá nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Porém, a largada da SLAR não foi a melhor para o time do Chile, o Selknam. Mesmo jogando em casa, os chilenos caíram diante de um poderoso Olimpia por 22 x 20. Sob comando novo do treinador argentino Le Fort, o clube paraguaio começou o jogo com 10 argentinos e 5 paraguaios e se provou um conjunto muito forte no contato físico.



O Olimpia começou com tudo dominante o jogo territorialmente e abrindo 8 x 0 com try de maul com Muntaner seguido de penal chutado por Walter. A superior na zona de contato estava clara a favor dos alvinegros e Garcete, da seleção paraguaia, rompeu para o segundo try, 13 x 00. Foi somente na reta final da primeira etapa que o Selknam reagiu, marcando seu try aos 28′ em boa jogada de mãos finalizada na ponta com o matador Matías Garafulic.

No segundo tempo, o Selknam equilibrou as ações de vez e Walter e Urroz trocaram penais, com o argentino do Olimpia guardando 2 para abrir 19 x 10. Porém, aos 66′, o pilar Matias Dittus cravou merecido try para os chilenos, que passaram a flertar com a vitória.

Urroz, aos 72′, chutou o penal da virada para os donos da casa, mas o Selknam cometeu penal capital logo na sequência e foi a vez de Walter guardar o penal do triunfo alvinegro. Lions 22 x 20, números finais.

O Selknam é o oponente dos Cobras na próxima rodada, enquanto o Olimpia medirá forças com os Jaguares.

🇨🇱Selknam 20 x 22 Olimpia🇵🇾

Árbitro: 🇺🇾Francisco González / Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e 🇦🇷Nerea Livoni / TMO: 🇦🇷Tomás Bertazza;

🇨🇱Selknam

Tries: M Garafulic e Dittus

Conversões: Urroz (2)

Penais: Urroz (2)

15 🇨🇱Francisco Urroz, 14 🇨🇱Nicolás Garafulic, 13 🇨🇱Domingo Saavedra, 12 🇨🇱José Larenas, 11 🇨🇱Matías Garafulic, 10 🇨🇱Rodrigo Fernández, 9 🇨🇱Marcelo Torrealba, 8 🇨🇱Alfonso Escobar, 7 🇨🇱Tomás Orchard, 6 🇨🇱Raimundo Martínez, 5 🇨🇱Javier Eissmann, 4 🇨🇱Augusto Sarmiento, 3 🇨🇱Vittoria Lastra Masotti, 2 🇨🇱Tomás Dussaillant, 1 🇨🇱Javier Carrasco;

Suplentes: 16 🇨🇱Jorge Delgado, 17 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 18 🇨🇱Matías Dittus, 19 🇨🇱Santiago Pedrero, 20 🇨🇱Santiago Edwards, 21 🇨🇱Lukas Carvallo, 22 🇺🇾Juan Zuccarino, 23 🇨🇱Luca Strabucchi;

🇵🇾Olimpia

Tries: Muntaner e Garcete

Penais: Walter (4)

15 🇦🇷Diego Walter, 14 🇦🇷Julián Quetglas, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Estanislao Arrias, 11 🇵🇾Juan González, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini. 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete, 4 🇦🇷Lorenzo Colidio, 3 🇵🇾Luis Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇦🇷Conrado Iglesias, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18🇵🇾 Estefano Aranda, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇦🇷Álvaro Biscay, 21 🇦🇷Matías Sauze, 22 🇵🇾Ignacio González, 23 🇦🇷Nicolás Hogg;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 33 22 11 Peñarol Uruguai 4 1 1 0 0 0 0 19 10 9 Olimpia Paraguai 4 1 1 0 0 0 0 22 20 2 Selknam Chile 1 1 0 0 1 0 1 20 22 -2 Cafeteros Colômbia 1 1 0 0 1 0 1 22 33 -11 Cobras Brasil 0 1 0 0 1 0 0 10 19 -9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;