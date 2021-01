Tempo de leitura: 2 minutos

O Selknam, a franquia chilena que jogará a SLAR (a liga profissional sul-americana) em 2021 contará com 3 atletas argentinos. Os 3 já tinham contratos com o Selknam para 2020 e permanecerão no time de Santiago. São eles:

Bautista Stavile (oitavo);

Patricio Baronio (scrum-half);

Ignacio Albornoz (utility back);

Ignacio Albornoz tem 25 anos com passagem pelos Pumitas (seleção argentina M20). Patricio Baronio, scrum-half de 24 anos com passagem pela Argentina XV (Americas Rugby Championship de 2016) e Pumitas. Já Bautista Stavile tem passagem pelos Pumitas (tendo jogado os Mundiais de 2016 e 2017).

A grande novidade é o reforço do 2°/3° linha Santiago Portillo, que tem 39 partidas pela Argentina XV.

Novo treinador

Além dos atletas, outro argentino trabalhará no time chileno em 2021. É Nicolás Bruzzone, anunciado como o novo treinador da equipe. No ano passado, o uruguaio Pablo Lemoine se dividiu entre as funções de treinador do Selknam e treinador da seleção chilena. Bruzzone, de 35 anos, defendeu a Seleção Argentina de Sevens de 2005 a 2017, incluindo participação nos Jogos Olímpicos.



Peñarol terá dois argentinos

Além de Manuel Nogués, scrum-half já confirmado, o Peñarol, do Uruguai, terá outro argentino para a SLAR 2021. É o segunda linha Nahuel Milan, de 23 anos, com passagem pela Argentina XV e pela Lazio, da Itália.