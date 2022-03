Tempo de leitura: 3 minutos

O Estadio Municipal de La Pintana, na Grande Santiago, testemunhou um dos grandes feitos até hoje do rugby chileno. Na abertura da 3ª rodada da SLAR – a liga profissional sul-americana – o time da casa, o Selknam (base da seleção chilena) se tornou a primeira equipe a derrotar os Jaguares argentinos na história da competição. Em 2021, os Jaguares se sagraram campeões de forma invicta, mas agora conheceram o insucesso em solo chileno, caindo por 20 x 10, em placar que empolga o torcedor do Chile de que a vaga na Copa do Mundo de 2023 pode mesmo se tornar realidade em julho.





Foi um jogo pouco inspirado dos Jaguares, que perderam nada menos que 8 laterais e marcaram apenas 1 try em 6 entradas nas 22 dos chilenos. Pouca eficiência e muitos erros, devidamente capitalizados pelo Selknam.

O time da casa abriu o marcador com penal logo aos 17′, chutado por Matías Garafulic, com os chilenos provando força no jogo de contato, segurando as investidas iniciais dos Jaguares. Aos 25′, veio momento crucial, após lateral, com o Selknam abrindo a bola para o terceira linha Sigren romper a linha defensiva argentina e marcar o primeiro try do duelo.

Os Jaguares responderam imediatamente, emplacando série de fases até o scrum-half Iriarte encontrar o espaço depois do ruck para o try de troco, que pareceria reconduzir os argentinos à esperada vitória – mas não foi o que ocorreu.

Aos 36′, o abertura Rodrigo Fernández apostou em chute rasteiro nas 22 e foi recompensado dando a assistência para try crucial de Matías Garafulic, abrindo 17 x 07 antes da pausa.

O segundo tempo começou novamente sugerindo reação argentina, pois Ignacio Silva recebeu amarelo aos 49′, deixando o Selknam com um jogador a menos. Santiago Mare descontou no marcador com penal para os Jaguares, mas foi só. Os argentinos foram incapazes de criarem e o Selknam arrastou o jogo em vantagem até os momentos derradeiros.

Aos 77′, os Jaguares cederam penal fatal para Matías Garafulic chutar os pontos da vitória chileno – inclusive negando bônus aos Jaguares. 20 x 10, números finais e liderança o Selknam.

Os chilenos não jogarão mais em casa na SLAR 2022. Na próxima rodada, o Selknam encara os Cafeteros, da Colômbia, na Ciudad del Este (Paraguai), ao passo que os Jaguares duelam no mesmo local com o Peñarol.

20 10

🇨🇱Selknam 20 x 10 Jaguares🇦🇷, em Santiago🇨🇱

Árbitro: 🇺🇾Francisco González / Assistentes: 🇨🇱Felipe Balbontín e 🇦🇷Martín Eusebio / TMO: não teve

🇨🇱Selknam

Tries: Sigren e M Garafulic

Conversões: M Garafulic (2)

Penais: M Garafulic (2)

15 🇺🇾Juan Zuccarino, 14 🇨🇱Nicolás Garafulic, 13 🇨🇱Domingo Saavedra, 12 🇨🇱José Larenas, 11 🇨🇱Matías Garafulic, 10 🇨🇱Rodrigo Fernández, 9 🇨🇱Lukas Carvallo, , 8 🇨🇱Alfonso Escobar, 7 🇨🇱Raimundo Martínez, 6 🇨🇱Martín Sigren, 5 🇨🇱Augusto Sarmiento, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittoria Lastra Masotti, 2 🇨🇱Tomás Dussaillant, 1 🇨🇱Javier Carrasco;

Suplentes: 16 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 17 🇨🇱Salvador Lues, 18 🇨🇱Vittoria Lastra, 19 🇨🇱Vicente Fernández, 20 🇨🇱Ignacio Silva, 21 🇨🇱Marcelo Torrealba, 22 🇨🇱Luca Strabucchi, 23 🇨🇱Santiago Edwards;

🇦🇷Jaguares

Try: Iriarte

Conversão: Mare (1)

Penal: Mare (1)

15 🇦🇷Ignacio Mendy, 14 🇦🇷Tomás Cubilla, 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Santiago Mare, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Santiago Ruiz, 7 🇦🇷Manuel Bernstein, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Rodrigo Fernández Criado, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Javier Coronel, 2 🇦🇷Andrea Panzarini, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷Lautaro Caro, 19 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 20 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 23 🇦🇷Iñaki Delguy;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Selknam Chile 10 3 2 0 1 1 1 96 52 44 Jaguares XV Argentina 10 3 2 0 1 2 0 112 54 58 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 0 1 22 77 -55 Cobras Brasil 0 2 0 0 2 0 0 20 65 -45

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;