O Selknam, a franquia chilena da SLAR (a liga profissional sul-americana), confirmou dois reforços importantes para a temporada 2021. Um é o pilar chileno Ramón Ayarza, de 27 anos, que vinha fazendo carreira na França. Ayarza estava na 4ª divisão francesa, no Anglet, mas tem passagem pelo Top 14, quando defendeu o Bayonne.



O outro nome é o 3/4s argentino Maximiliano Filizzola, de 24 anos, que estava em 2020 no Ayrshire Bulls, do Super 6 da Escócia (campeonato escocês abaixo do PRO14). Filizzola tem passagem pela seleção de sevens dos Pumas no Circuito Mundial.