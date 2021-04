Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Selknam seguiu no caminho das vitórias neste domingo ao bater os Cafeteros pela 6ª rodada da SLAR. Placar de 42 x 11 na primeira rodada disputada em solo uruguaio.

O time chileno foi superior durante todo o jogo, mas teve forte oposição do time colombiano, que teve alguns bons momentos, apesar do placar elástico desfavorável.



Quem abriu o placar foi o Cafeteros com penal certeiro de Gonzalo García, mas os chilenos responderam em corrida de Blanc, finalizando para o try após Domingo Saavedra romper a linha defensiva colombiana.

O scrum-half argentino dos Cafeteros somou seu segundo penal pouco depois, em momento de equilíbrio entre os dois lados, mas o Selknam encerrou o primeiro tempo superior, com mais dois tries, primeiro com Albornoz, interceptando passe, e depois com Matías Garafulic, apanhando chute de Albornoz para o in-goal. 21 x 06.

O Selknam começou com tudo o segundo tempo com Domingo Saavedra cravando o try do bônus logo no começo, após scrum, com assistência inteligente de Albornoz. Porém, os Cafeteros seguiram com uma boa estrutura ofensiva, trabalhando bem no campo ofensivo até Rodallegas marcar o primeiro try colombiano, finalizando na ponta após bola aberta com velocidade.

O golpe não foi sentido pelo Selknam, que deu o troco imediatamente em try de Escobar em contra-ataque. O mesmo Escobar marcou seu segundo try antes do fim, aproveitando espaço ao lado do ruck. Placar final, 42 x 11.

O Selknam encara na sexta-feira o Olimpia, ao passo que os Cafeteros duelarão com os Jaguares.

11 42

🇨🇴Cafeteros 11 x 42 Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾



Árbitro: Esteban Filipanics🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾;

Cafeteros

Try: Rodallegas

Penais: García (2)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Brayhan Diaz🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 24 Jhojan Ortíz🇨🇴;

Selknam

Tries: Escobar (2), Blanc, Albornoz, M Garafulic e D Saavedra

Conversões: Albornoz (6)

15 Lucca Avelli🇨🇱, 14 Franco Velarde🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱 (c), 11 Julio Blanc🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Alfonso Escobar🇨🇱, 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Santiago Pedrero🇨🇱, 4 Clemente Saavedra🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Tomas Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Matías Garafulic🇨🇱;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 22 6 5 0 1 2 0 190 116 74 Selknam Chile 20 6 4 0 2 3 1 202 140 62 Olimpia Paraguai 10 6 2 0 4 2 0 133 215 -82 Cobras Brasil 5 6 1 0 5 1 0 84 239 -155 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;