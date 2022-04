Tempo de leitura: 2 minutos

O sábado de SLAR em Ciudad del Este (Paraguai) começou com vitória suada dos chilenos do Selknam sobre os Cafeteros, da Colômbia. 21 x 19 no detalhe e de virada.

Com elenco repleto de argentinos, os Cafeteros arrancaram o primeiro try do jogo, com o colombiano Ceballos, após o abertura argentino Hernández chutar para a ponta. O try veio em resposta a penal de Urroz que havia aberto o placar para os chilenos e já mostrava que a tônica do duelo seria o equilíbrio.

Hernández arrematou penal do meio campo na sequência para ampliar o marcador para o time colombiano, que foi ao intervalo na frente após lindo try do scrum-half Morales, chutando após lateral e apanhando a bola para o try em jogada genial. 13 x 03.

Com penal do meio campo, Giudice abriu o segundo tempo com mais 3 pontos para os Cafeteros. Porém, os chilenos reagiram e viraram o marcador de modo heroico. Primeiro, o scrum-half Carvallo marcou o try da reação, após Moldeto varar a linha na ponta. Aos 21′, veio a virada, com o pilar argentino Pechia D’Orso marcando try crucial no maul. 17 x 16 para o Selknam.

O fim de jogo pegou fogo e, aos 76′, os Cafeteros arrancaram o penal que parecia lhes dar a vitória, com Hernández perfeito. Todavia, os colombianos cederam o penal fatal no minuto final para Urroz dar a vitória aos chilenos: 20 x 19.

🇨🇱Selknam 20 x 19 Cafeteros🇨🇴, na 🇵🇾Ciudad del Este

Árbitro: 🇧🇷Cauã Ricardo / Assistentes: 🇦🇷Damian Schneider e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇺🇾Alejandro Longres;

🇨🇱Selknam

Tries: Carvallo e Pechia D’Orso

Conversões: Urroz (2)

Penais: Urroz (2)

15 🇨🇱Francisco Urroz, 14 🇨🇱Gaspar Moltedo, 13 🇨🇱Luca Strabucchi, 12 🇺🇾Juan Zuccarino, 11 🇨🇱Julio Blanc, 10 🇨🇱Diego Warnken, 9 🇨🇱Lukas Carvallo, 8 🇨🇱Joaquin Milesi, 7 🇨🇱Ignacio Silva (c), 6 🇨🇱Santiago Edwards, 5 🇦🇷Franco Molina, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittorio Lastra Masotti, 2 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 1 🇨🇱Salvador Lues;

Suplentes: 16 🇨🇱Jorge Delgado, 17 🇨🇱Sebastian Otero, 18 🇨🇱Esteban Inostroza, 19 🇨🇱Vicente Fernández, 20 🇨🇱Ernesto Tchimino, 21 🇨🇱Benjamín Videla, 22 🇨🇱Clemente Armstrong, 23 🇨🇱Cristóbal Game;

🇨🇴Cafeteros

Tries: Ceballos e Morales

Penais: Hernández (2) e Giudice (1)

15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Leonardo Gea, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Eliseo Morales, 8 🇦🇷Felipe Puertas, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷Joaquin Sánchez, 5 🇦🇷Federico Lavanini, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇦🇷Brian González, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Diego Posada, 18 🇦🇷Tomás Bertot, 19 🇦🇷Gregorio Hernández, 20 🇦🇷José Ignacio Gálvez, 21 🇦🇷Marcos Amorisa, 22 🇦🇷Valentín Fernández, 23 🇨🇴Juan Agudelo;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 14 4 3 0 1 1 1 103 45 58 Selknam Chile 14 4 3 0 1 1 1 116 71 45 Olimpia Paraguai 13 4 3 0 1 1 0 101 99 2 Jaguares XV Argentina 11 4 2 0 2 2 1 132 81 51 Cafeteros Colômbia 6 4 1 0 3 0 2 64 114 -50 Cobras Brasil 1 4 0 0 4 0 1 54 130 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;