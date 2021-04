Tempo de leitura: 2 minutos

Pelo quarto torneio consecutivo em 2021 a Argentina é campeã no sevens masculino. Nesta sexta, os Pumas celebrara a conquista do segundo torneio do Emirates Invitational 7s, o quarto torneio preparatório para os Jogos Olímpicos realizado neste ano. Os Pumas já tinham vencido os dois torneios de Madri e o primeiro torneio de Dubai e ficaram novamente com a taça ao derrotarem na grande final o Canadá.

Os argentino, no entanto, não terminaram invictos o torneio, tendo sido derrotados na fase de grupos pela França, que caiu na semifinal contra os canadenses. Quem também esteve em Dubai foi o Chile, que se prepara para o Pré Olímpico de junho. Os chilenos foram muito bem (mesmo sem os atletas do Selknam) e venceram o Quênia, time da elite do Circuito Mundial, nas quartas, caindo apenas na semi contra os Pumas.

¡Reviví los tries del campeón! Así se definió la final ante @rugbycanada esta mañana: por la velocidad de Marcos Moneta para terminar tres jugadas colectivas y la potencia de Rodrigo Isgro. 🥳 ¿Con cuál de los cuatro te quedás?🤔 pic.twitter.com/i1y3bb3mKq — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 9, 2021



No feminino, a França foi a campeã, com o Brasil terminando em 4º.

Dia 8

Japão 21 x 0 26 França

Argentina 41 x 00 Chile

Canadá 19 x 14 Espanha

Quênia 28 x 10 Uganda

Argentina 28 x 10 Japão

Chile 10 x 33 França

Canadá 10 x21 Quênia

Espanha 26 x 07 Uganda

Japão 21 x 12 Chile

França 21 x 19 Argentina

Canadá 24-21 Uganda

Espanha 14 x 17 Quênia

Dia 9

França 33 x 07 Uganda – Quartas

Japão 12 x 29 Canadá – Quartas

Argentina 24 x 12 Espanha – Quartas

Chile 14 x 12 Quênia – Quartas

Uganda 24 x 19 Japão – Semifinal 5º lugar

Espanha 15 x 27 Quênia – Semifinal 5º lugar

França 10 x 29 Canadá – Semifinal 1º lugar

Argentina 40 x 07 Chile – Semifinal 1º lugar

Japão 26 x 14 Espanha – 7º lugar

Uganda 05 x 36 Quênia – 5º lugar

França 47 x 00 Chile – 3º lugar

Canadá 19 x 6 Argentina – FINAL