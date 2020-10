Tempo de leitura: 4 minutos

Hora de semifinais na Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês! Com transmissões ao vivo pelo Watch ESPN, o sábado será de semifinais na “Terra da Rainha”, com os duelos entre Wasps e Bristol Bears, Exeter Chiefs e Bath prometendo muito.

Quem fará a grande final da Premiership inglesa? Semifinais sábado no #WatchESPN @ESPNBrasil com Exeter Chiefs vs Bath, Wasps vs Bristol Bears. — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 8, 2020



O primeiro duelo opõe Wasps e Bears em Coventry, com ampla vantagem no confronto direto para os Wasps. O time da casa venceu as duas partidas da temporada contra os Bears e vem sendo o grande destaque da reta final da Premiership, produzindo uma arrancada impressionante liderado por nomes ascendentes como o terceira linha Jack Willis ou o centro neozelandês Malakai Fekitoa. Já o Bristol Bears oscilou na temporada, mas conseguiu o feito de chegar tanto à semifinal da Premiership como à final da Challenge Cup, tendo como grande nome o fijiano Semi Radradra, sempre letal. No comparativo, o Wasps tende a ter desempenho superior no jogo de contato e vem se mostrando mais completo, mas a ascensão do Bristol não pode ser ignorada.

No outro jogo, o Bath chegou “na bacia das almas” à semifinal e agora terá a missão de desbancar o melhor time da Inglaterra, o Exeter Chiefs. O feito, na verdade, já ocorreu, no início da temporada, quando o Bath venceu em casa o Exeter, mas o segundo duelo entre os dois foi um atropelo a favor dos Chiefs, que têm o mando agora. O Exeter é dono do melhor conjunto do país, com um pack dominante liderado por Cowan-Dickie e Sam Simmonds, cada vez melhores. Atrás, nomes como Stuart Hogg e Jack Nowell também fazem a diferença. O Bath, por sua vez, tem uma linha extremamente poderosa, com definidores da qualidade de Anthony Watsaon e Cockanasiga, mas o desafio do time azul será ter a posse de bola e criar contra a melhor defesa do país. Aqui, o favoritismo é amplo dos Chiefs.

- Continua depois da publicidade -

De preocupação do lado de Exeter está a propagação do COVID-19 em sua região, que já preocupa o treinador Rob Baxter. Os testes da doença seguem sendo realizados com todos os times.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Semifinais

Dia 10/10 – 09h20 – Wasps x Bristol Bears, em Coventry – Watch ESPN AO VIVO

Dia 10/10 – 12h20 – Exeter Chiefs x Bath, em Exeter – Watch ESPN AO VIVO