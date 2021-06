Tempo de leitura: 4 minutos

Sexta e sábado de decisões na França, com as semifinais do Top 14, a liga mais rica do mundo! São dois jogaços ao vivo na TV5 Monde: La Rochelle contra Racing e Toulouse versus Bordeaux. Sem dúvida, os quatro melhores clubes franceses do momento. Enquanto o La Rochelle e o Racing lambem as feridas de dois vice campeonatos europeus (em 2020 do Racing e em 2021 do La Rochelle), Toulouse e Bordeaux reeditam duelo que foi a semifinal da Champions Cup europeia deste ano, vencida pelo Toulouse. Só gigantes em ação.

Os dois jogos serão no campo neutro de Lille.

🏉 🇫🇷 Top 14 francês terá suas semifinais! Nessa sexta 15h45 tem La Rochelle vs Racing e no sábado, mesmo horário, Toulouse e Bordeaux. Quem ganha? Tudo ao vivo na @tv5mondebrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 16, 2021

O La Rochelle jamais foi campeão francês e terá a chance de alcançar sua primeira final. O jogo é em sua casa contra o Racing, gigante de Paris, que foi campeão do Top 14 pela última vez em 2016 e, desde então, busca transformar seus milionários investimentos em título. La Rochelle tem o favoritismo pela campanha que fez até aqui em 2021, mas os dois últimos duelos entre os dois clubes foram mais do que parelhos, com La Rochelle vencendo em casa por apenas 9 x 6 em novembro e com o Racing triunfando em seu estádio em fevereiro por 26 x 22.

Em campo, os dois times são estrelados. La Rochelle tem a melhor defesa do Top 14 e um pack do mais alto nível, com nomes como Will Skelton (ex Wallabies), Grégory Alldritt e Victor Vito (ex All Blacks), ao passo que na linha o scrum-half Tawera Kerr-Barlow e o fullback Brice Dulin garantem muita qualidade aos amarelos. Já o Racing conta com o talento de craques na linha como o abertura escocês Finn Russell, o centro Gaël Fickou e o ponta Teddy Thomas e o fullback australiano Kurtley Beale, que fazem da equipe parisiense um dos mais irresistíveis ataques da liga francesa.



Toulouse e Bordeaux são as duas maiores cidades do Sudoeste da França e a rivalidade só vem crescendo no rugby com a ascensão do Union Bordeaux Bègles nos últimos anos, tentado rivalizar com o Toulouse, maior campeão do país e da Europa. Bordeaux não tem nenhum título na era profissional e flertou com a conquista em 2020, quando a temporada acabou cancelada no melhor momento da equipe. Já o Toulouse voltou a reinar, tendo faturado o título francês de 2019. O confronto direto recente vem favorecendo o Toulouse, que venceu os últimos 4 confrontos, incluindo a semifinal da Champions Cup em maio.

Jogando em casa o Toulouse não perde para o Bordeaux desde que o rival retornou à primeira divisão em 2011. É esse o tamanho do desafio do Bordeaux. Mesmo assim, o duelo promete, com os dois melhores aberturas da França se encarando: o genial Mathieu Jalibert, que vem brilhando com o Bordeaux, e Romain Ntamack, que tem a vantagem de jogar ao lado do melhor jogador europeu do momento, o scrum-half Antoine Dupont.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

*Horários de Brasília

Semifinais

18/06 – 15h45 – La Rochelle x Racing, em Lille – TV5 Monde AO VIVO





19/06 – 15h45 – Toulouse x Bordeaux, em Lille – TV5 Monde AO VIVO