Neste sábado, espanholas e portuguesas duelaram no XV feminino da Taça Ibérica, com seus dois melhores clubes: Corteva Cocos Sevilla, da Espanha, e Sporting, de Portugal, que contou em seu time com a brasileira Larissa Lima (de férias do rugby neozelandês).

O jogo foi em Lisboa, mas a vitória foi espanhola: 34 x 05.