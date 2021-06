Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A África do Sul teve entre sexta e sábado a penúltima rodada de sua Rainbow Cup, que conhecerá o campo na semana que vem. Bulls e Sharks venceram para seguirem na luta pelo título.

Os Bulls triunfaram contra seu maior rival, os Stormers, em jogo que sepultou as chances de título do time da Cidade do Cabo. 31 x 27, num jogaço que teve o time de Pretória virando o placar no fim. Os Stormers largaram na frente com penal de Swiel e try de Willemse, mas os Bulls responderam com try do veterano Marcell Coetzee, aproveitando amarelo contra os Stormers. O time do Cabo sofreu outro amarelo no primeiro tempo, mas foi ao intervalo na frente conquistando outro try antes da pausa, com Edwill van der Merwe. O segundo tempo largou com os Bulls reagindo com dois tries de Gobbelaar no maul, virando o marcador com a força de seu pack. No entanto, Swiel e Van der Merwe marcaram os tries da virada dos Stormers, que pareciam arrancar a preciosa vitória. Contudo, já com o tempo esgotado, Ruan Nortje rompeu para o try da vitória dos Bulls.



No outro jogo, os Lions afundaram de vez ao caírem em casa por 33 x 22 diante dos Sharks. Warner marcou o primeiro try do jogo para os Lions, mas Van Vuuren cravou 2 tries de maul que deram a frente aos Sharks, ao passo que Buthelezi ainda fez o terceiro dos visitantes em bela ação da linha, com Mapimpi brilhando. Antes do intervalo, no entanto, Massyn marcou try da reação dos Lions. O segundo tempo começou com Mapimpi marcando seu primeiro try após seu retorno aos Sharks, mas na sequência PJ Botha cruzou o in-goal para manter os Lions vivos. Apenas no fim do duelo Volmink marcou o try que consolidou a vitória do time de Durban.



Na última rodada, os Sharks receberão os Bulls no jogo que decidirá o título e a vaga para enfrentar o campeão da Rainbow Cup europeia.



- Continua depois da publicidade -

Rainbow Cup SA (África do Sul)

Lions 21 x 33 Sharks

Bulls 31 x 27 Stormers

Clube País Cidade Jogos Pontos Bulls África do Sul Pretória 5 21 Sharks África do Sul Durban 5 16 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 5 13 Lions África do Sul Joanesburgo 5 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;

- 1º colocado fará a final da Rainbow Cup contra o campeão do torneio europeu;