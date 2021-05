Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa já conhece todos os seus semifinalistas, com duas rodadas ainda restando para o fim da temporada regular. Bristol Bears e Exeter Chiefs já estavam garantidos nas semis e agora já sabem que terão as companhias de Sale Sharks e Harlequins, que não podem mais serem alcançados. Resta saber apenas quais serão os duelos das semis.

O Sale Sharks garantiu sua vaga ao vencer por 22 x 12 justamente o líder Bristol Bears. Todos os tries foram marcados no segundo tempo. Ben Earl marcou para os Bears aos 44′, mas os Sharks responderam quando Bristol foi reduzido a 14 homens por amarelo. Foram 3 tries seguidos do Sale, com Dan Du Preez, Robert Du Preez e Langdon, fazendo valer a vantagem. No fim, os Bears ainda marcaram outros try, com Lloyd, mas não conseguiram a virada.



O resultado colocou em risco a liderança do Bristol, uma vez que o Exeter Chiefs triturou o Newcastle Falcons por 74 x 03 e está agora apenas 3 pontos abaixo dos Bears. Foram nada menos que 12 tries sem resposta.



Os Harlequins, por sua vez, garantiram a classificação matemática ao vencer o Bath numa chuva de tries: 44 x 33, com 6 tries a 4. Mais uma vez, a dupla Danny Care e Marcus Smith brilhou no time londrino, enquanto o try final foi do argentino Martín Landajo.



O quinto colocado Northampton Saints fez sua parte também, venceu por 30 x 25 os Wasps, mas acabou tendo sua eliminação decretada. O jogo com os Wasps foi quente, com Tom Wood marcando o try final e Dan Biggar garantindo pontos cruciais para os Saints, que colocaram os Wasps ainda no limite da classificação à próxima Champions Cup.



Quem se beneficiou das derrotas de Bath e Wasps foi o Leicester Tigers, que se firmou de vez na zona de classificação à Champions Cup. Os Tigers venceram o lanterna Worcester Warriors por 18 x 17, com Ellis Genge sendo destaque com 2 tries para Leicester.



Por fim, o Gloucester se manteve na luta por vaga na Champions Cup ao derrotar o London Irish, em duelo direto, por 30 x 28. Jogo de 3 tries para cada lado, com o galês Rees-Zammit marcando try importante e Twelvetrees chutando o penal da virada para o Glouceter já com o tempo esgotado.



- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Exeter Chiefs 74 x 03 Newcastle Falcons

Northampton Saints 30 x 25 Wasps

Worcester Warriors 17 x 18 Leicester Tigers

Harlequins 44 x 33 Bath

Sale Sharks 22 x 12 Bristol Bears

Gloucester 30 x 28 London Irish

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 20 76 Exeter Chiefs Exeter 20 73 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 68 Harlequins Londres 20 68 Northampton Saints Northampton 20 54 Leicester Tigers Leicester 20 48 London Irish Londres 20 44 Wasps Coventry 20 43 Bath Bath 20 43 Gloucester Gloucester 20 41 Newcastle Falcons Newcastle 20 39 Worcester Warriors Worcester 20 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;