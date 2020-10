Tempo de leitura: 1 minuto

A Rugby Europe (a federação europeia) confirmou hoje o cancelamento definitivo da temporada 2020 do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) por conta de nova onda da pandemia.

Restava ainda ser jogada a última rodada da competição, com as partidas Geórgia contra Rússia, Romênia contra Bélgica e Espanha versus Portugal, que seriam jogadas em novembro. Tais duelos não ocorrerão mais, bem como a Repescagem entre a Holanda (campeã do “Six Nations C”) e o último colocado do “Six Nations B”. Com isso, a volta da competição será apenas em 2021, valendo já como parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

O motivo do cancelamento é a impossibilidade de criar bolhas sanitárias em jogos que ainda envolvam atletas amadores.

Eliminatórias para Mundial Feminino sob ameaça

Já os jogos Espanha contra Rússia e Espanha contra Holanda, que seriam jogadas neste fim de outubro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 (de XV feminino) foram suspensos. Os jogos ainda serão realizados no ano que vem, mas o adiamento criará problemas de datas para o término das Eliminatórias. O Mundial Feminino começa em setembro de 2021.