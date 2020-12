Tempo de leitura: 2 minutos

A Superliga Americana de Rugby (SLAR), a liga profissional sul-americana, terá mesmo seu encerramento no dia 16 de maio. A competição, que contará com 6 equipes (de Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia) terá início numa terça-feira, dia 16 de março de 2021, e seu encerramento foi marcado para o dia 16 de maio, domingo. Esse período corresponde a 10 semanas, no entanto, a competição contará com 12 rodadas – as 10 da primeira fase, mais semifinais e final.

A explicação para a data final ser dia 16 de maio foi dada por Fernando Riccomi, CEO dos Ceibos, a franquia argentina, em entrevista ao site argentino Cuarto Tiempo. A competição deverá contar com uma rodada a cada 4 dias, isto é, haverá jogos de meio de semana.

A Sudamérica Rugby já havia antecipado que todos os jogos serão em rodadas triplas, em sedes únicas. De acordo com a entrevista, Chile e Uruguai deverão ser escolhidos como as sedes da competição, o que significa que o time brasileiro não deverá jogar em casa nas SLAR 2021. No entanto, a informação ainda não é oficial e precisa ser confirmada pela Sudamérica Rugby.



Outra informação que emergiu na imprensa argentina foi dada por Daniel Hourcade, diretor de alto rendimento da Sudamerica Rugby ao programa “Eden Park”. De acordo com Hourcade, os atletas argentinos que estão nos Jaguares e que não assinarem contratos para irem ao exterior deverão ser “draftados” entre todas as equipes da SLAR, isto é, seriam distribuídos entre as 6 equipes. No entanto, as franquias teriam a opção de não quererem os atletas argentinos. Mais informações sobre isso deverão ser confirmadas em breve.

Em 2020, a franquia brasileira foi o Corinthians, mas ainda resta a confirmação oficial da CBRu sobre a marca da franquia para 2021.