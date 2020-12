Tempo de leitura: 1 minuto

A Sudamerica Rugby confirmou que a liga profissional sul-americana, a SLAR (Superliga Americana de Rugby), terá o pontapé inicial para sua temporada 2021 no dia 16 de março, com a primeira fase se encerrando no dia 15 de maio. A final deverá ocorrer por volta do dia 30 de maio, a confirmar. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 começarão em junho.

A entidade confirmou que a liga contará com 6 equipes de 6 países (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia). As franquias de cada país não foram confirmadas ainda, mas em 2020 seriam Corinthians (Brasil), Ceibos (Argentina), Peñarol (Uruguai), Olimpia (Paraguai), Selknam (Chile) e Cafeteros (Colômbia). Com isso, a especulação de que a Argentina teria 2 equipes na liga, com a inclusão dos Jaguares, não se confirmou.

Os 10 times se enfrentarão em turno e returno, com um total de 10 rodadas, com os 4 primeiros avançando à semifinais. Por conta da pandemia, cada rodada será rodada dupla em sede única. Isto é, a cada semana, 2 jogos no mesmo estádio. A tabela ainda não foi revelada.

Cada equipe contará com um elenco de 30 jogadores.