Comunicado SLAR:

Atento às decisões dos governos chileno e argentino sobre os cuidados em relação à COVID-19, a SLAR informa:

• A segunda temporada da Superliga Americana de Rugby está transcorrendo de maneira tranquila, priorizando o bem-estar e a segurança dos jogadores, treinadores, árbitros e organizadores do torneio;

• Todos os envolvidos diretamente no torneio estão vivendo uma rígida bolha sanitária, podendo apenas sair do hotel onde estão hospedados para treinar e disputar as partidas;

• Os participantes do torneio têm autorização especial de circulação para se deslocarem aos locais de treino e aos estádios – as novas restrições apenas afetam apenas alguns campos de treino, situação que está a ser resolvida;

• Foram realizados mais de 300 testes PCR desde a chegada das equipes em Santiago e não houve casos positivos de COVID-19;

• Ao final da etapa de Santiago, as equipes, órgãos técnicos e organizadores viajarão juntos em um vôo especial do seu patrocinador principal, LATAM, para Montevidéu, onde será concluída a segunda fase do SLAR, também em bolha sanitária semelhante;

A SLAR trabalha incansavelmente com as autoridades nacionais dos países envolvidos e está atenta a todas as informações e modificações que estão ocorrendo neste momento da pandemia.

“Desde a organização da Superliga Americana de Rugby e da Sudamérica Rugby, acompanhamos cuidadosamente todas as necessidades dos atletas, treinadores, árbitros e organizadores, sempre priorizando o bem-estar e a segurança de todos”, disse Santiago Ramallo, CEO da SLAR.