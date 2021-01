Tempo de leitura: 1 minuto

A SLAR (a liga sul-americana profissional) publicou nesta quarta-feira sobre a reunião que foi realizada com representantes das franquias brasileira (não nomeada), uruguaia (Peñarol), chilena (Selknam), paraguaia (Olimpia) e colombiana (Cafeteros) sobre os atletas argentinos que as reforçarão para a temporada 2021.

“Os representantes das cinco equipes foram muito criteriosos e se dispuseram da melhor maneira para colaborar com os times que talvez possam exigir mais jogadores para seus planteis, como, por exemplo, as franquias do Paraguai e da Colômbia”, disse Daniel Hourcade, Gerente de Alto-Rendimento da Sudamérica Rugby.

“As rodadas de negociações e a maneira como eles concordaram, sempre com o benefício geral da SLAR em mente, foram excelentes e são dignas de nota.”

Sobre o encontro virtual, acrescentou: “Demorou algumas horas para definir as listas com os atletas de cada franquia. Não foi um processo fácil devido a distintas circunstâncias, o que sabemos é que as equipes desta edição da SLAR vão ser competitivas.”

Uma vez definidos os jogadores, cada união nacional irá contactá-los individualmente para fazer as propostas pertinentes. Os atletas que reforçarão Cafeteros e Olimpia já foram revelados pela imprensa, restando ainda saber quais jogadores atuarão pelos demais times. Já circula a informação de que o time brasileiro contará com jogadores argentinos, mas tais atletas ainda não foram revelados. É provável que o número de argentinos no time brasileiro gire ao redor de quatro.

Em breve teremos mais informações sobre o assunto.