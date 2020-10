Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby – a federação internacional – confirmou hoje que o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2023 ocorrerá mesmo em 2020, no dia 14 de dezembro, em Paris, no Palais Brongniart.

A Copa do Mundo seguirá com 20 times divididos em 5 grupos com 4 times cada. Com isso, o sorteio terá 5 potes. As 12 equipes já pré classificadas para a competição (as 12 melhores da edição 2019) foram distribuídas nos 3 primeiros potes com base no Ranking Mundial de janeiro de 2020, isto é, no Ranking conhecido após o fim da Copa do Mundo de 2019.

Originalmente, seria o Ranking de dezembro de 2020 que seria utilizada, mas a pandemia tornou injusto o uso do Ranking após tantos adiamentos. Nos potes 4 e 5, estão no sorteio as “vagas”, uma vez que ainda resta serem definidos quais serão os outros 8 participantes. Por isso, estão indicados “Oceania 1” (isto é, o melhor time das eliminatórias na Oceania), “Américas 1″ (o melhor time das eliminatórias nas Américas”, e assim por diante.

Os cabeças de chave serão África do Sul, Nova Zelândia, Inglaterra e Gales, com a França (país sede de 2023) ficando no pote 2, ao lado de Austrália, Irlanda e Japão. A Argentina, novamente, deverá cair num “grupo da morte” por estar no pote 3 junto de Escócia, Fiji e Itália.

Os potes são:

Pote 1: África do Sul, Nova Zelândia, Inglaterra, Gales;

Pote 2: Irlanda, Austrália, França, Japão;

Pote 3: Escócia, Argentina, Fiji, Itália;

Pote 4: Oceania 1, Europa 1, Américas 1, Ásia 1/Oceania 2

Pote 5: África 1, Europa 2, Américas 2, Repescagem;

Eliminatórias

O Brasil concorre por uma das vagas das Américas. As Eliminatórias pelo mundo funcionarão do seguinte modo. No entanto, ainda não foi definido o modelo de disputas das Eliminatórias nas Américas.