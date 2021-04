Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – No último fim de semana, Campeonato Nacional de Rugby XV feminino de Portugal viveu sua grande final entre dois dos clubes poliesportivos mais fortes do país, os rivais Sporting e Benfica. Foi um jogo emocionante, encerrado em 08 a 08. A partida foi decidida apenas nos chutes alternados, a partir da linha de 22, com o Sporting triunfando.

Foram 2 tries na partida, com Inês Marques marcando para o Sporting e Matilde Goes do lado do Benfica. Matilde é filha de Sofia Nobre, que também jogou pelo Benfica, aos 50 anos de idade.

O time do Sporting contou no banco com a brasileira Suellen Oliveira. Duas brasileiras jogaram pelo Benfica, Iany Castro e Deborah Andrade. A partida foi de dois tempos d e 35 minutos.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DOS MELHORES MOMENTOS DE SPORTING E BENFICA

Ao todo, 7 clubes participaram do campeonato, com o Sport Club do Porto, da brasileira Thiara Grizzili, ficando com o 3º lugar ao derrotar a Agrária de Coimbra por 20 x 17. A partida acabou sendo jogada por 12 atletas de cada lado.