Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção Brasileira Masculina segue na programação do SporTV! Nessa quarta-feira, tem a segunda rodada do Sul-Americano, com Brasil enfrentando a Argentina ás 17h, com SporTV3 ao vivo.O jogo ainda poderá ser ouvido pela Rádio Arquibancada Esporte Clube.

Na sequência, tem Uruguai e Chile, ao vivo no App da Sudamérica Rugby.

Clique aqui para baixar o APP da Sudamérica Rugby

*Horários de Brasília