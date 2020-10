Tempo de leitura: 2 minutos

A África do Sul está fora do Rugby Championship 2020. Nesta sexta, foi confirmada a notícia que já estava circulando nos bastidores ao longo da semana. Por conta do pouco tempo de preparação entre a retomada das atividades e a data marcada para o início do torneio, a South Africa Rugby (a federação sul-africana) considerou que participar do Rugby Championship seria arriscado para os Springboks, atuais campeões do mundo.

A decisão de desistir de enfrentar All Blacks, Wallabies e Pumas fará com que os Springbks simplesmente não realizem um único jogo ao longo do ano, além de perda de receitas. Como resultado, a relação entre sul-africanos, australianos e neozelandeses chegou ao seu ponto mais crítico na era profissional, com incertezas cada vez maiores sobre o futuro da SANZAAR, a entidade organizadora do Super Rugby e do Rugby Championship. Com o fim do Super Rugby, o Championship seria a única competição que continuaria sob gestão da SANZAAR, mas o futuro ainda precisará ser negociado, sobretudo com a África do Sul mudando seu calendário para o calendário europeu, pela ida de suas quatro equipes principais – Stormers, Sharks, Lions e Bulls – ao PRO14 (que se tornará PRO16).

Tri Nations entre All Blacks, Wallabies e Los Pumas

Com a desistência dos Springboks, o Rugby Championship de 2020 se tornou uma nova versão do velho Tri Nations. Até 2010, a competição contava com apenas três países: Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Em 2020, o modelo de três seleções está de volta, mas agora com Nova Zelândia, Austrália e Argentina.

Os Pumas já estão treinando em solo australiano e o novo calendário de jogos foi confirmado pela SANZAAR:

Dia 31/10 – Austrália x Nova Zelândia, em Sydney

Dia 07/11 – Austrália x Nova Zelândia, em Brisbane

Dia 14/11 – Nova Zelândia x Argentina, em Sydney

Dia 21/11 – Austrália x Argentina, em Newcastle

Dia 28/11 – Nova Zelândia x Argentina, em Newcastle

Dia 05/12 – Austrália x Argentina, em Sydney