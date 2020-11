Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmado. A SANZAAR (entidade responsável pelo Rugby Championship) e a South Africa Rugby (a federação sul-africana) anunciaram que os Springboks (a seleção sul-africana) seguirão jogando o Rugby Championship (o campeonato anual entre África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Argentina) no futuro, com acordo garantindo sua participação até 2030.

A confirmação afasta as especulações de que os Springboks poderiam jogar o Six Nations europeu no futuro. O futuro do rugby sul-africano, no entanto, ainda segue sendo negociado, pois a South Africa Rugby pleiteia a entrada no PRO14 (PRO16 no futuro) de suas quatro franquias que estavam no Super Rugby: Lions, Bulls, Sharks e Stormers.

O PRO14 é a liga de Irlanda, Escócia, Gales e Itália e é jogada no calendário europeu, isto é, de setembro a junho, com o mês de férias sendo agosto, o que poderia afetar qual seria o período de disputa do Rugby Championship daqui em diante (antes da pandemia, a competição era jogada entre agosto e setembro, eventualmente até o início de outubro).

Os Springboks não jogarão o Rugby Championship em 2020 por conta da pandemia, o que levou a competição a ser transformada em Tri Nations (Três Nações).