Nesse sábado, dia 03, a África do Sul irá parar para assistir o seu jogo das estrelas, que preparará os Springboks para o Rugby Championship de novembro. Entrarão em campo na Cidade do Cabo as seleções Gold e Green do país e os dois times foram hoje escalados.



Green será liderado pelo capitão Siya Kolisi, que fará uma terceira linha especial com o veterano Duane Vermeulen e com Arno Botha, que não joga pelos Boks desde 2013 e quer voltar a ser lembrado. O pack do time verde sugere superioridade, mas a linha terá muito a provar, liderada por Elton Jantjes e pelo veterano François Steyn, mas recheada de nomes sem experiência nos Boks.

Gold tem uma linha muito mais experimentada, capitaneada pelo centro campeão do mundo Lukhanyo Am. Gelant abrilhanta o time com a camisa 15 e Specman estará na ponta sempre letal. O abertura será o jovem ascendente Willemse, outro jovem promissor de camisa 9, Herschel Jantjies, que já fez barulho com a camisa dos Boks. Notsche e Carr terá a missão de neutralizar a poderosa terceira linha verde, ao passo que Steven Kitshoff é o grande nome da primeira linha dourada, vivendo momento especial na carreira.

Não foi confirmada transmissão ao Brasil ainda. Se houver, este artigo será atualizado.

Dia 03/10 – 12h00 – Springboks Gold x Springboks Green, na Cidade do Cabo

*Hora de Brasília

Springbok Green: 15 Gianni Lombard, 14 Yaw Penxe, 13 Wandisile Simelane, 12 Frans Steyn, 11 Malcolm Jaer, 10 Elton Jantjies, 9 Sanele Nohamba, 8 Duane Vermeulen, 7 Arno Botha, 6 Siya Kolisi (c), 5 Hyron Andrews, 4 JD Schickerling, 3 Luan de Bruin, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nche;

Suplentes: 16 Schalk Erasmus, 17 Kwenzo Blose, 18 Thomas du Toit, 19 JJ van der Mescht, 20 Juarno Augustus, 21 Junior Pokomela, 22 Embrose Papier, 23 Manie Libbok, 24 Jeremy Ward, 25 Kade Wolhuter;

Springbok Gold: 15 Warrick Gelant, 14 Rosko Specman, 13 Lukhanyo Am (c), 12 Rikus Pretorius, 11 Courtnall Skosan, 10 Damian Willemse, 9 Herschel Jantjies, 8 Sikhumbuzo Notshe, 7 Nizaam Carr, 6 Marco van Staden, 5 Marvin Orie, 4 Salmaan Moerat, 3 Ruan Dreyer, 2 Scarra Ntubeni, 1 Steven Kitshoff;

Suplentes: 16 Dylan Richardson, 17 Dylan Smith, 18 Carlü Sadie, 19 Jason Jenkins, 20 James Venter, 21 Vincent Tshituka, 22 Ivan van Zyl, 23 Curwin Bosch, 24 Werner Kok, 25 Manuel Rass;