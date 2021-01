Tempo de leitura: 1 minuto

A ASICS revelou em dezembro o uniforme que a seleção da África do Sul (os Springboks) vestirá em 2021. A camisa é especial, pois será a primeira utilizada pelo time após o título mundial de 2019 e será o uniforme a ser usado nos embates contra os British and Irish Lions em julho e agosto.

Lions e Springboks somente duelam a cada 4 anos, o que confere caráter especial à ocasião. Os jogos estão marcados, por enquanto, para as seguintes datas:

Vintage colour way ✔️

Special commemorative 3D logo ✔️

Goosies every time you where it ✔️ #Springboks #LionsRugby pic.twitter.com/xQtiRjMU83

— ASICS_ZA (@ASICS_ZA) December 11, 2020