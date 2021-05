Tempo de leitura: 5 minutos

O Super Rugby Trans Tasman, competição que opõe times de Austrália e Nova Zelândia, entra em sua terceira – de um total de cinco – rodadas. Com apenas os 2 primeiros colocados avançando à grande final, a próxima rodada já produzirá os primeiros eliminados. No momento, após 2 rodadas e 10 partidas realizadas, os times neozelandeses venceram todos os 10 duelos. Com isso, todos os times australianos correm risco de eliminação já nesse fim de semana.

A ação começa com os Hurricanes recebendo o Force no jogo solitário de sexta-feira. Até aqui, o Force, dos argentinos Cubelli, Miotti e Medrano, vem se provando competitivo, mas precisará vencer na Nova Zelândia, algo que não ocorre desde 2014.

Os demais jogos ocorrem no sábado, que começa com o duelo que deve ser o mais desequilibrado. Mesmo jogando em casa, os Waratahs têm poucas esperanças de vencerem o melhor time da Nova Zelândia, os Crusaders. Já são 10 derrotas seguidas em 2021 para os ‘Tahs.

Na sequência, tem um jogo que promete muito, com os Blues, recebendo na Nova Zelândia, o vice campeão australiano Brumbies. Será um desafio grande para os Blues, que lideram a competição apenas pelo saldo de pontos e, se quiserem entrar na reta final da do Trans Tasman na ponta, precisarão vencer com bônus um oponente poderoso que jogo partida de vida ou morte. Para os Brumbies, é vencer ou vencer.

A manhã de sábado se encerra com o outro grande jogo da rodada, que opõe o campeão australiano Reds, jogando em casa, contra o vice campeão neozelandês Chiefs. Os Reds vão ao duelo feridos após perderem por dolorosos 63 x 28 em casa diante dos Crusaders. Para o campeão da Austrália, não há margem para derrota desta vez.

Por fim, no domingo, os Highlanders deveriam receber na Nova Zelândia os Rebels. No entanto, por conta de restrições de viagem relativas à cidade de Melbourne (casa dos Rebels), o time australiano não conseguiria viajar à Nova Zelândia e, com isso, decidiu-se pela relocação da partida para campo neutro, na Austrália. O jogo será em Sydney e o favoritismo segue com a equipe neozelandesa.

*Horários de Brasília

Dia 28/05 – 04h00 – 🇳🇿Hurricanes x Force🇦🇺, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Gareth Evans, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep (c), 5 Scott Scrafton, 4 Isaia Walker-Leawere, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 James Blackwell, 20 Ardie Savea, 21 Cam Roigard, 22 Billy Proctor, 23 Vince Aso;

Force: 15 Rob Kearney, 14 Toni Pulu, 13 Richard Kahui, 12 Kyle Godwin, 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Tim Anstee, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Andrew Ready, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Feleti Kaitu’u, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Brynard Stander, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Tevita Kuridrani;

Dia 29/05 – 02h00 – 🇦🇺Waratahs x Crusaders🇳🇿, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Will Harrison, 14 Jack Maddocks, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 Alex Newsome, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Jack Dempsey, 6 Lachlan Swinton, 5 Jack Whetton, 4 Jeremy Williams, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Te Tera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Sam Caird, 20 Carlo Tizzano, 21 Jack Grant, 22 Tepai Moeroa, 23 Mark Nawaqanitawase;

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Scott Barrett (c), 4 Quinten Strange, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Nathan Vella, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Samuel Whitelock, 20 Mitchell Dunshea, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Manasa Mataele;

Dia 29/05 – 04h15 – 🇳🇿Blues x Brumbies🇦🇺, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Marcel Renata, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Akira Ioane, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 Mark Telea;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Henry Stowers, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Harry Lloyd, 18 Sefo Kautai, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

Dia 29/05 – 06h45 – 🇦🇺Reds x Chiefs🇳🇿, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (cc) 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Fraser McReight, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Ilaisa Droasese

Chiefs: 15 Kaleb Trask, 14 Bailyn Sullivan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Chase Tiatia, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Mitchell Brown, 3 Angus Ta’avao, 2 Bradley Slater, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Reuben O’Neill, 18 Sione Mafileo, 19 Zane Kapeli, 20 Liam Messam, 21 Xavier Roe, 22 Quinn Tupaea, 23 Shaun Stevenson;

Dia 30/05 – 02h00* – 🇳🇿Highlanders x Rebels🇦🇺, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

*horário após alteração

Highlanders: em breve

Rebels: em breve

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 2 10 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 2 10 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 2 9 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 2 9 Force Austrália Perth 2 1 Brumbies Austrália Canberra 2 1 Waratahs Austrália Sydney 2 0 Reds Austrália Brisbane 2 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;