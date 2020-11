Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta, o Rugby League (o rugby de 13 atletas) inglês viveu a grande final de sua máxima competição, a Super League. Em campo neutro, em Hull, os dois maiores campeões e arquirrivais Wigan Warriors e St. Helens Saints protagonizaram uma final dramática, com desfecho improvável, que deu o 15o título nacional aos Saints.



Com 2 penais de Lachlan Coote para os Saints e try de Jake Bibby para os Warriors, o duelo se encaminho igualado em magros 4 x 4 para o final. Porém, no último lance da partida, Makinson chutou o que seria o drop goal da vitória, mas que bateu na trave e sobrou para Jack Welsby marcar, agora sim, o try do título dos Saints.

Festa para a incrível vitória de St. Helens.

- Continua depois da publicidade -

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

FINAL

04 08

Wigan Warriors 04 x 08 St. Helens Saints, em Hull

Lista de campeões ingleses de Rugby League

Equipe Títulos Wigan Warriors 22 St. Helens Saints 15 Leeds Rhinos 11 Huddersfield Giants 7 Bradford Bulls 6 Hull FC 6 Salford Red Devils 6 Swinton Lions 6 Hull Kingston Rovers 5 Halifax RLFC 4 Oldham Roughyeds 4 Warrington Wolves 3 Widnes Vikings 3 Hunslet Hawks 2 Leigh Centurions 2 Wakefield Wildcats 2 Batley Bulldogs 1 Dewsbury Rams 1 Featherstone Rovers 1 Workington Town 1 Broughton Rangers 1 Extinto Bradford FC 1 Extinto Manningham 1 Extinto

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?