A fim de cortar gastos, a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 reduziu o número de locais onde os eventos serão organizados. O Stade Jean-Bouin, casa do Stade Français (com 20.000 lugares), que receberia o rugby sevens, foi excluído e, com isso, o rugby sevens ganhou um palco muito maior: o Stade de France.

Com 80.000 lugares disponíveis, o Stade de France já foi palco para a final da Copa do Mundo de Futebol de 1998 e para a Copa do Mundo de Rugby de 2007, além da futura Copa do Mundo de Rugby de 2023. Com isso, espera-se que o rugby sevens se beneficie da mudança tendo mais ingressos disponíveis.

Esta será a 3ª vez que Paris recebe os Jogos Olímpicos e, curiosamente, em todas as vezes (1900, 1924 e 2024) o rugby foi disputado, com o XV em 1900 e 1924 e o sevens em 2024. Em 1924, o palco para o rugby foi o Stade Yves du Manoir (Estádio Olímpico de Colombes) que ainda existe e receberá em 2024 o hóquei sobre a grama. Em 1900 o palco do rugby foi o Velódromo de Vincennes.

Histórico do rugby nos Jogos Olímpicos

Ano Sede Ouro Prata Bronze XV - Masculino 1900 Paris França Alemanha* Grã-Bretanha* 1908 Londres Australásia (Austrália) Grã-Bretanha - 1920 Antuérpia Estados Unidos França - 1924 Paris Estados Unidos França Romênia Sevens - Masculino 2016 Rio de Janeiro Fiji Grã-Bretanha África do Sul 2020 Tóquio - - - - - - Sevens - Feminino 2016 Rio de Janeiro Austrália Nova Zelândia Canadá 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.