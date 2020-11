Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O segundo jogo do State of Origin 2020 manteve a série viva, com New South Wales obtendo grande vitória por 34 x 10 sobre Queensland! O State of Origin é o grande evento do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) da Austrália, que opõe as seleções dos dois principais estados do país para a modalidade – um verdadeiro jogo das estrelas! Na primeira partida, Queensland havia vencido e, com isso, a decisão da série de 3 partidas será em Brisbane, casa dos Maroons.

O jogo foi em Sydney, casa dos Blues (NSW), mas foram os Maroons (Queensland) que começaram com tudo com o primeiro try do jogo, de Xavier Coates, voando.



Porém, os Blues dominaram o restante da primeira etapa e viraram o marcador com tries do halfback inteligente Cody Walker (em lindo dummy), do capitão James Tedesco e do artilheiro Addo-Carr (a Raposa!), para abrirem 18 x 04 confortáveis.

- Continua depois da publicidade -

Dummy, spin, SCORE! 😋 Walker goes over to get the @NSWBlues on the board and into the lead 6-4! #Origin pic.twitter.com/epHz2lpIIK — NRL (@NRL) November 11, 2020

Captain Teddy leads the way 👌 The Blues extend their lead, 12 -4! #Origin pic.twitter.com/urupi52NBN — NRL (@NRL) November 11, 2020



O impacto foi sentido pelos Maroons e o segundo tempo foi aberto com try dos Blues, com o experiente Jack Wighton. Nocaute. Aos 52, o veterano Daniel Tupou cravou outros try para os anfitriões.

Don’t give him ANY space! 🔥 Tupou bags his first Origin try and the @NSWBlues are out in front 28 – 4! #Origin pic.twitter.com/MM2X4VdyGP — NRL (@NRL) November 11, 2020

Josh Papalii ainda fez um try de consolação para os Maroons, mas, aos 64′, “The Fox” Addo-Carr correu para seu segundo try, liquidando a partida. 34 x 10!

What a combo! 🙌 Walker and Fox combine to take the Blues to a 32 – 10 lead!#Origin pic.twitter.com/ExQbhhVhgw — NRL (@NRL) November 11, 2020



O último e decisão duelo será na próxima quarta-feira.

State of Origin 2020

New South Wales 34 x 10 Queensland, em Sydney

New South Wales

Tries: Addo-Carr (2), Walker, Tedesco, Wighton e Tupou

Conversões: Cleary (4)

Penais: Cleary (1)

1 James Tedesco (c) (Roosters), 2 Daniel Tupou (Roosters), 3 Clint Gutherson (Eels), 4 Jack Wighton (Raiders), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Cody Walker (Rabbitohs), 7 Nathan Cleary (Panthers), 8 Daniel Saifiti (Knights), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 10 Payne Haas (Broncos), 11 Angus Crichton (Roosters), 12 Tyson Frizell (Dragons), 13 Jake Trbojevic (Sea Eagles);

Interchange: 14 Dale Finucane (Storm), 15 Junior Paulo (Eels), 16 Nathan Brown (Eels), 17 Isaah Yeo (Panthers);

Queensland

Tries: Coates e Papalii

Conversões: Holmes (1)

1 Valentine Holmes (Cowboys), 2 Xavier Coates (Broncos), 3 Kurt Capewell (Panthers), 4 Dane Gagai (Rabbitohs), 5 Phillip Sami (Titans), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (c) (Sea Eagles), 8 Dunamis Lui (Raiders), 9 Jake Friend (Roosters), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Felise Kaufusi (Storm), 12 Jadyn Su’A (Rabbitohs), 13 Tino Faasuamaleaui (Storm);

Interchange: 14 Ben Hunt (Dragons), 15 Lindsay Collins (Roosters), 16 Jai Arrow (Titans), 17 Moeaki Fotuaika (Titans);