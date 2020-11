Tempo de leitura: 4 minutos

O Rugby League (o rugby de 13 atletas) australiano vai viver uma quarta-feira de gala com a primeira partida do State of Origin, a série de 3 jogos anuais entre as seleções dos estados de Nova Gales do Sul (New South Wales), os Blues, e de Queensland, os Maroons. São os dois maiores estados onde o Rugby League é o esporte mais popular, estando recheados de grandes atletas.

O primeiro jogo será em Adelaide, sede neutra, nesse dia 4, ao passo que o segundo jogo será em Sydney (casa dos Blues), no dia 11, e o terceiro e último jogo em Brisbane (casa dos Maroons), no dia 18.

O State of Origin é considerado o maior evento do esporte australiano e viveu recentemente um domínio de Queensland, que venceu o título em todos os anos entre 2006 e 2017 (exceto em 2014). No entanto, em 2018 e 2019 foi a vez de New South Wales celebrar o título e agora os Blues buscam o primeiro tri (três títulos seguidos) desde 2003-2004-2005.

O papa títulos Wayne Bennett é o treinador dos Maroons, que vivem renovação, ao passo que Brad Fittler comanda os Blues, apontados como favoritos para 2020.

Clique aqui para acessar a TV aberta australiana e assistir

State of Origin 2020

04/11 – 05h50 – New South Wales x Queensland, em Adelaide

Histórico: 38 séries, 21 títulos de Queensland, 15 títulos de New South Wales e 2 empates / 117 jogos, 62 vitórias de Queensland, 53 vitórias de New South Wales e 2 empates;

New South Wales: 1 James Tedesco (Roosters), 2 Daniel Tupou (Roostes), 3 Clinton Gutherson (Eels), 4 Jack Wighton (Raiders), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Luke Keary (Roosters), 7 Nathan Cleary (Panthers), 8 Daniel Saifiti (Knights), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 10 Junior Paulo (Eels), 11 Boyd Cordner (Roosters) (c), 12 Tyson Frizell (Dragons), 13 Jake Trbojevic (Sea Eagles);

Interchange: 14 Cody Walker (Rabbitohs), 15 Payne Haas (Broncos), 16 Cameron Murray (Rabbitohs), 17 Angus Crichton (Panthers);

Queensland: 1 AJ Brimson (Titans), 2 Xavier Coates (Broncos), 3 Brenko Lee (Storm), 4 Dane Gagai (Rabbitohs), 5 Phillip Sami (Titans), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (Sea Eagles) (c), 8 Christian Welch (Storm), 9 Jake Friend (Roosters), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Felise Kaufusi (Storm), 12 Coen Hess (Cowboys), 13 Tino Fa’asuamaleaui (Storm);

Interchange: 14 Ben Hunt (Dragons), 15 Lindsay Collins (Roosters), 16 Jai Arrow (Titans), 17 Jaydn Su’a (Rabbitohs);

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?