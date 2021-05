Tempo de leitura: 2 minutos

Abril se encerrou com uma notícia que poderá ser bastante impactante para o rugby europeu e sul-africano. Em entrevista à imprensa britânica, Simon Halliday, presidente da EPCR – a entidade responsável pela organização da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup, as copas europeias de clubes – confirmou que as negociações para a participação de Bulls, Stormers, Sharks e Llons nas suas competições está avançando.

A partir do segundo semestre de 2021, os quatro grandes times da África do Sul – Bulls, Stormers, Sharks e Llons – passarão a disputar o PRO16, a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália, que se expandiu mais uma vez. No entanto, a participação de times sul-africanos na Champions Cup e na Challenge Cup não está garantida ainda.

té 2020, dois times sul-africanos – Cheetahs e Kings – já disputavam o então chamado PRO14, mas não tinham direito de classificação às copas europeias. Cheetahs e Kings foram excluídos do PRO14 durante a pandemia, dando agora lugar a Bulls, Stormers, Sharks e Llons, que abandonaram o Super Rugby.

Caso os quatro times sul-africanos passem a disputar a Champions Cup e a Challenge Cup, as duas competições poderão ser expandidas. Buscando novas competições após sua exclusão do PRO14, os Cheetahs também pleiteiam acesso à Challenge Cup.

Qual será o formato da Champions Cup em 2021-22?

A próxima edição da Heineken Champions Cup oficialmente retornará ao formato anterior com 20 participantes (sendo 6 do Top 14 francês, 6 da Premiership inglesa e 7 do PRO14, além do campeão da Challenge Cup 2020-21). No entanto, a imprensa francesa publicou que existe a possibilidade da edição 2021-22 ter 24 participantes, com 8 de cada liga (Top 14, Premiership e PRO14). Os times poderiam ser divididos em 2 grupos de 12, com 4 jogo por time, seguindo o modelo usado provisoriamente na temporada atual.