Tempo de leitura: 1 minuto

Os jogos do Campeonato Sul-Americano não valerão pontos no Ranking Mundial do World Rugby. A decisão se deu por conta do COVID-19, para não comprometer Brasil, Chile e Uruguai, pois cada seleção teve desafios diferentes com relação à pandemia.

Sendo assim, o World Rugby – a federação internacional – já designou os jogos do Sul-Americano como envolvendo “Uruguai XV”, “Chile XV” e “Brasil XV”, isto é, como seleções de desenvolvimento. Com isso, os atletas que entrarem em campo também não ganharão “caps”, isto é, os jogos não valerão para suas estatísticas individuais de número de jogos oficiais por seus países.

Os resultados também não contarão para as estatísticas dos jogos “test matches”, isto é, dos jogos entre as seleções principais.