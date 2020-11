Tempo de leitura: 1 minuto

O Campeonato Sul-Americano Feminino de Sevens foi confirmado oficialmente pela Sudamérica Rugby para acontecer em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 28 e 29 de novembro.

O torneio definirá o título de 2020 e ocorrerá no Carrasco Polo Club, em conjunto com o Torneio Valentin Martinez, com os devidos protocolos de prevenção à pandemia.

O Brasil joga por seu 18º título continental consecutivo. Pelas dificuldades relacionadas com a pandemia, a competição não valerá vaga em nenhuma outra competição internacional.

- Continua depois da publicidade -

O Brasil encarará os ascendentes Paraguai e Chile e as anfitriãs uruguaias, ao passo que as principais rivais brasileiras, a Argentina e a Colômbia, dividem o outro grupo com o ascendente Peru e a Costa Rica. A ausência principal segue sendo a Venezuela.

O Sul-Americano Feminino será exibidos no APP da Sudamerica Rugby ao vivo.

Grupos

Grupo A: Brasil, Paraguai, Chile e Uruguai;

Grupo B: Argentina, Colômbia, Peru e Costa Rica;